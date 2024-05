Những hành trình nặng nghĩa tri ân

Về với Vũng Chùa – Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình những ngày đầu tháng 5, cùng với hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người được mệnh danh là “linh hồn chiến thắng Điện Biên Phủ”- thiên sử vàng làm thay đổi lịch sử dân tộc Việt Nam.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; đoàn kết, thống nhất, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn dâng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, có sự hy sinh thầm lặng, vĩ đại của những Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 54 năm đã trôi qua, kể từ ngày Liệt sỹ Trần Anh Hùng vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường trong một trận đánh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng chừng ấy thời gian, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hy (SN 1919) luôn đau đáu, mỏi mòn ngóng tin, mong tìm được mộ phần của con. Trong cuộc trò chuyện với đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An tại căn nhà nhỏ của bà Hoàng Thị Hy ở xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào một buổi chiều đầu tháng 5/2024, dù đã ở tuổi “ngoại bách niên”, có chuyện nhớ, có chuyện quên nhưng những ký ức thời chiến về người chồng, người con trai “nặng 56kg, trắng trẻo, thư sinh, vừa tròn 19 tuổi” vào ngày nhập ngũ vẫn được bà cất giữ vẹn nguyên trong tâm trí. Ngày ấy chiến tranh ác liệt, dẫu biết ra đi là không hẹn ngày về nhưng khi Tổ quốc cần, bà đành kìm lòng tiễn chồng, tiễn con ra trận. Trong từng lời bà kể, có những mất mát, đau thương nhưng vẫn ánh lên niềm kiêu hãnh, tự hào.

Tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch

Trong chuyến hành trình về với mảnh đất Quảng Bình lần này, đoàn công tác Công an tỉnh cũng đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Còn tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hơn 07 năm qua, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1927) thường xuyên có những “người cháu” mang sắc phục Công an nhân dân thăm hỏi và chuyện trò. Không chỉ nhận phụng dưỡng suốt đời, các hoạt động tặng quà, khám bệnh được Công an tỉnh Nghệ An tổ chức vào các ngày lễ, Tết, cuối tuần với mong muốn góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh của bà Nguyễn Thị Năm.

Đi qua chiến tranh, cuộc đời mỗi Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có một điểm chung là đức hy sinh cao cả, để góp nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Sẵn sàng dâng hiến cho Tổ quốc những người con - một phần máu thịt thiêng liêng của mình - các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá, trường tồn cùng thời gian.

Thăm, tặng quà thân nhân Liệt sĩ Lê Hiền hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ

Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc còn ghi tạc công ơn trời biển, những chiến công chói ngời bản lĩnh cách mạng của các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ quân nhân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn ấy, giữa tháng 4/2024, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã về với xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu - quê hương của Anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan và xã Sơn Thành, huyện Yên Thành - quê hương của Anh hùng liệt sĩ Trần Can để dâng nén hương thơm tri ân hai Anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh Nghệ An trong thời kỳ chống Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ. Với phẩm cách “thà hy sinh chứ không chịu mất nước”, Liệt sĩ Cù Chính Lan - người đã dùng lựu đạn diệt xe tăng trong trận đánh Giang Mỗ ngày 13/12/1951 là một trong 07 cá nhân đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Với Liệt sĩ Trần Can - một trong 16 cán bộ, chiến sĩ được Quốc hội tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lịch sử ghi tạc công lao của người Đại đội phó dẫn đầu tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu xông vào sở chỉ huy địch, cắm lá cờ “quyết chiến, quyết thắng” lên trung tâm cứ điểm Him Lam.

Trò chuyện với ông Trần Thanh Sơn - thương binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An lại càng trân trọng, biết ơn và thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do

Dù đã 70 năm trôi qua nhưng những hồi ức hào hùng của một thời bom đạn vẫn còn in đậm trong tâm khảm của những “nhân chứng sống” góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Được gặp, trò chuyện với những chiến sỹ “gan không núng, chí không mòn”, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An lại càng trân trọng, biết ơn và thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh. Từng chiến đấu tại nhiều mặt trận, trực tiếp có mặt trong đội hình Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 tham gia giải phóng Điện Biên, những thước phim về "56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm; mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non", những trận chiến ác liệt với địch giành giật từng tấc đất, từng đoạn hào vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của ông Nguyễn Văn Khoa (94 tuổi), Thương binh 3/4 ở khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh. Cũng như ông Khoa, 39 ngày đêm đánh chiếm cứ điểm đồi A1 với biết bao hy sinh, mất mát nhưng vô cùng kiên cường vẫn luôn được ông Trần Thanh Sơn, 88 tuổi ở khối 4, phường Hà Huy Tập, TP Vinh nhắc thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng cao đẹp và quá khứ hào hùng của dân tộc ta. Đến nay, dù được miễn do tuổi cao nhưng ông Sơn vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn. Với ông, tham gia sinh hoạt đảng là việc phải làm, cần làm, còn sức khỏe là còn kiên trì, phấn đấu để giữ tròn vai trò, trách nhiệm của người đảng viên.

Công an tỉnh Nghệ An nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm

Thấu hiểu sự hy sinh, mất mát của chiến tranh để đổi lấy độc lập, thống nhất của ngày hôm nay, thế hệ trẻ nói chung, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An nói riêng luôn thấm nhuần truyền thống cách mạng hào hùng của ông cha, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thiếu tá Phan Tuấn Tường - cán bộ Công an xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, người bố - Thương binh Phan Tuấn Dũng, nguyên Đại đội phó thuộc Trung đoàn 98 tham gia và bị thương trong trận đánh đồi A1 đã trở thành tượng đài trong lòng anh về ý chí quả cảm, tinh thần chiến đấu kiên cường với kẻ thù để anh học tập, noi theo.

Cũng trong chuyến hành trình tri ân những người có công góp phần làm nên trang sử vàng Điện Biên Phủ, đoàn công tác Công an tỉnh thăm, tặng quà Thương binh Đỗ Như Quán (SN 1934) trú tại thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và Quân nhân Đỗ Xuân Tịch (SN 1929) ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch; thắp hương tưởng nhớ và thăm, tặng quà thân nhân Liệt sĩ Lê Hiền ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình…

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước... Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế", suốt những năm qua, những hành trình nặng nghĩa tri ân luôn được các thế hệ Công an Nghệ An tiếp nối. Biết ơn, trân trọng những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha ông, lực lượng Công an Nghệ An nguyện ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn