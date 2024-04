Công an Nghệ An tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tại gia đình thân nhân các anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan và Trần Can, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã thắp nén hương thơm tri ân sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang – Phó Giám đốc Công an tỉnh tri ân Anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan và tặng quà thân nhân (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu)

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, trong Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ Nhất tháng 5 năm 1952, anh Cù Chính Lan được Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Quân công hạng hai, Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Ngày 31 tháng 5 năm 1952, anh được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Anh hùng liệt sĩ Cù Chính Lan là một trong 7 cá nhân đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam.

Dâng hương tại phần mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu)

Đối với anh hùng liệt sĩ Trần Can, được tặng thưởng hai Huân chương Chiến công (hạng Nhì và hạng Ba), một Huân chương Chiến công hạng Nhất, hai lần được bầu là Chiến sỹ thi đua của Đại đoàn 312. Ngày 07/5/1956, đồng chí được Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy tặng Huân chương Quân công hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trần Can là một trong 16 cán bộ, chiến sĩ được Quốc hội tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Tri ân liệt sĩ Trần Can (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành)

Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm giáo dục truyền thống, nêu cao tinh thần cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục ra sức thi đua, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thăm và tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Can

Tác giả: Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn