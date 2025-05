Những đội bóng đã chắc chắn trụ hạng ở V-League 2024/2025

V-League 2024/2025 đang bước vào giai đoạn căng thẳng, kịch tính. Ở nhóm đua vô địch, CLB Nam Định đang dẫn đầu với 45 điểm, tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Hà Nội FC và 9 điểm so với Thể Công Viettel. Do đó, cơ hội để đội bóng này giành chức vô địch là rất cao.

Trong khi đó, ở cuộc chiến trụ hạng, những đội bóng như HAGL, Bình Dương, TP.HCM, Quảng Nam, SLNA, Bình Định và Đà Nẵng vẫn đang cố gắng tích lũy thêm điểm số để ở lại sân chơi cao nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng V-League 2024/2025 trước vòng 23.

Xét về mặt toán học, Bình Định (hạng 13, có 19 điểm) còn 5 trận chưa đấu. Nếu như họ toàn thắng ở 5 trận còn lại thì sẽ có 34 điểm. Do đó, nếu đội bóng nào có 35 điểm tính đến trước vòng 23 V-League 2024/2025 là đã trụ hạng. Căn cứ vào bảng xếp hạng thì Nam Định (45 điểm), Hà Nội FC (40 điểm), Thể Công Viettel (36 điểm) và Hà Tĩnh (35 điểm) chắc chắn đã trụ hạng.

Trong khi đó, những đội bóng như CAHN (33 điểm), Thanh Hóa (30 điểm) và Hải Phòng (28 điểm) đang ở những vị trí an toàn. Trường hợp của HAGL, đội bóng này có 27 điểm, cũng là điểm số an toàn, nhưng họ vẫn cần giành thêm ít nhất 1 chiến thắng nữa để tự quyết định số phận của mình.

Trên thực tế, cuộc đua trụ hạng đang là câu chuyện của Quảng Nam (22 điểm), SLNA (20 điểm), Bình Định (19 điểm) và Đà Nẵng (17 điểm). Ở những vòng đấu cuối, các đội bóng này có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau nên sẽ tạo ra bước ngoặt.

Về mặt điểm số, Đà Nẵng bất lợi nhất, nhưng nếu như toàn thắng ở cả 4 vòng đấu còn lại trước Quảng Nam, HAGL, Hà Tĩnh và SLNA, đội bóng này khả năng rất cao sẽ trụ hạng thành công.

