Những cầu thủ bị treo giò vòng 23 V-League 2024/2025: SLNA và HAGL “méo mặt”

Về phía SLNA, đội bóng xứ Nghệ sẽ không có sự phục vụ của Văn Khánh trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Văn Khánh trở lại thi đấu cho SLNA ở giai đoạn 2 và nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Như Thuật.

Do đó, sự vắng mặt của trung vệ này được dự báo sẽ khiến SLNA gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh Hà Tĩnh đang duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở mùa giải năm nay.

Những cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2024/2025.

Trong khi đó, HAGL cũng chịu thiệt thòi khi không có sự góp mặt của Châu Ngọc Quang và Cao Hoàng Minh. Đáng chú ý, Châu Ngọc Quang là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa, có tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội bóng phố Núi.

Ở vòng 22, HAGL vẫn giành chiến thắng trước Thể Công Viettel dù thiếu vắng cầu thủ này. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách đến sân Thiên Trường ở vòng đấu tới, sự thiếu vắng của tuyển thủ quốc gia Việt Nam này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của đội bóng phố Núi.

Your browser does not support the video tag.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn.

Ngoài ba cái tên kể trên, vòng 23 V-league 2024/2025 còn chứng kiến các trường hợp vắng mặt khác do án treo giò gồm Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Võ Văn Toàn (Quảng Nam), Ngô Hồng Phước (Bình Định) và Trần Danh Trung (Thể Công Viettel), khiến cuộc đua điểm số cuối mùa càng trở nên khốc liệt.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn