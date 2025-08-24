Cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị yêu cầu bắt giữ vì liên quan thiết quân luật

Cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 24-8 đã nộp đơn lên tòa án xin lệnh bắt giữ cựu thủ tướng Han Duck Soo, với cáo buộc liên quan đến nỗ lực áp đặt lệnh thiết quân luật bất thành của cựu tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 12 năm ngoái.

Theo nhóm công tố viên do ông Cho Eun Suk dẫn đầu, ông Han bị nghi ngờ đã không ngăn chặn việc ban bố thiết quân luật dù là quan chức quyền lực thứ hai dưới quyền tổng thống, đồng thời đóng vai trò "đồng phạm chủ chốt" trong kế hoạch này.

Ông cũng bị cáo buộc tham gia việc soạn thảo và tiêu hủy một bản dự thảo sửa đổi của sắc lệnh sau khi thiết quân luật được dỡ bỏ, cũng như khai man khi điều trần trước Quốc hội hồi tháng 2.

"Thủ tướng là quan chức duy nhất do tổng thống bổ nhiệm, có vai trò hỗ trợ bảo vệ Hiến pháp. Với vị trí đó, ông Han là người có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để ngăn chặn một quyết định thiết quân luật vi hiến và trái pháp luật ngay từ đầu", bà Park Ji Young, trợ lý nhóm công tố viên, cho biết.

Theo Hãng tin Yonhap, ông Han nằm trong số sáu bộ trưởng nội các được ông Yoon triệu tập để bàn kế hoạch thiết quân luật.

Ông cũng tham dự cuộc họp thông qua sắc lệnh, cũng như cuộc họp dỡ bỏ thiết quân luật ngay hôm sau.

Ban đầu ông Han khai rằng mình chỉ biết đến sắc lệnh trong cuộc họp dỡ bỏ, sau đó mới phát hiện một bản sao nằm trong túi áo.

Tuy nhiên, vào tuần trước, ông lại thừa nhận đã nhận được sắc lệnh trực tiếp từ ông Yoon, mâu thuẫn với lời khai trước đó.

Ông Han từng giữ chức quyền tổng thống sau khi ông Yoon bị luận tội hồi tháng 4 vì thất bại trong việc áp đặt thiết quân luật, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị. Sau đó ông từ chức để tranh cử tổng thống vào tháng 6 nhưng rút lui do chia rẽ trong phe bảo thủ.

Phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ dự kiến diễn ra vào ngày 26 hoặc 27-8.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ