Trọng tài Thái Lan bắt chính trận đấu quan trọng trong cuộc đua trụ hạng V-League

Trọng tài Thái Lan bắt chính trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam tại vòng 23 V-League, màn so tài mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua trụ hạng. Đó là trọng tài Songkran Bunmeekiart và trọng tài Torphong Somsing, một người đảm nhiệm vai trò trọng tài chính và một người điều hành phòng VAR.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart từng làm nhiệm vụ ở V-League.

Trọng tài Bunmeetkiart từng tham gia làm nhiệm vụ nhiều lần tại các giải quốc tế diễn ra ở Việt Nam, cũng như các trận đấu tại V-League. Mùa giải 2023, trọng tài Bunmeetkiart điều hành trận “chung kết sớm” giữa CAHN và Hà Nội FC.

Ngoài ra, trọng tài Bunmeetkiart cũng bắt chính trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại vòng 24 V-League 2022. Trong khi đó, trọng tài Torphong Somsing có lần đầu tiên tham gia làm nhiệm vụ tại V-League.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch. Nếu giành chiến thắng trước Quảng Nam, Đà Nẵng có cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng trong trường hợp Bình Định để thua.

Quảng Nam cũng đang nỗ lực chắt chiu điểm số khi chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng khoảng cách 5 điểm, hơn đội áp chót Bình Định khoảng cách 3 điểm.

Đà Nẵng đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây khi chỉ để thua 1 lần trong 5 trận gần nhất, xen vào đó là 2 chiến thắng và 2 trận hoà. Trong đó, Quảng Nam có phong độ khá bất ổn khi chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại V-League. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 17/5.

Your browser does not support the video tag.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn



Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn