Bão số 5, giật cấp 17, cách Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị khoảng 200km

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5 giờ ngày 25/8.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 36 giờ tới):

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, ...

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển: Ở vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông ngày 25/8 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, riêng phía nam khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,5-4m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,8-2,3m, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,7-4,2m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước dâng và sóng trong bão rất cao vào chiều và tối 25/8.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ sáng 25/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm, riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3 giờ).

Từ ngày 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 25/8, Thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ ngày 25-26/8, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ chiều ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Tác giả: Đức Hà

Nguồn tin: nhandan.vn