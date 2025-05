Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố sáu điểm mới trong quy chế thi áp dụng cho kỳ thi năm nay, đặc biệt đối với học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được tổ chức thành ba buổi thi riêng biệt, bao gồm một buổi thi môn Ngữ văn, một buổi thi môn Toán và một buổi thi các môn tự chọn. Việc sắp xếp thí sinh theo tổ hợp bài thi tự chọn được thiết kế nhằm tối ưu hóa công tác tổ chức tại các điểm thi, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đảm bảo trật tự, an toàn cho kỳ thi.

Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thông tin những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Chân Phúc

Một thay đổi quan trọng khác là phương thức xét tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa kết quả học tập trong quá trình học (học bạ) và điểm thi tốt nghiệp, với tỷ lệ đóng góp là 50% cho mỗi thành phần. Điểm trung bình các năm học sẽ được tính theo trọng số phù hợp, giúp phản ánh trung thực, khách quan quá trình rèn luyện và học tập của học sinh trong suốt những năm phổ thông.

Về ngoại ngữ, thí sinh vẫn có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để được miễn thi môn Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, điểm mới là chứng chỉ này sẽ không được quy đổi thành điểm 10 như trước đây.

Trong trường hợp miễn thi bằng chứng chỉ, môn Ngoại ngữ sẽ không được tính vào công thức xét công nhận tốt nghiệp, qua đó đảm bảo sự công bằng và nhất quán trong đánh giá kết quả của các thí sinh.

Một thay đổi khác liên quan đến các điểm ưu tiên trong xét tốt nghiệp là việc bãi bỏ hoàn toàn việc cộng điểm khuyến khích đối với chứng chỉ nghề, bao gồm cả chứng chỉ ngoại ngữ và bằng trung cấp nghề, cho tất cả thí sinh, bao gồm cả học viên hệ giáo dục thường xuyên. Quy định này nhằm chuẩn hóa và đảm bảo tính công bằng, đồng thời thể hiện định hướng mới trong đánh giá chất lượng đầu ra theo thực lực thay vì các yếu tố cộng điểm bổ sung.

Đối với thí sinh là người nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép sử dụng chứng chỉ tiếng Việt đạt chuẩn để được miễn thi môn Ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp. Quy định này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm thí sinh đặc thù, đồng thời thể hiện sự hội nhập và tính nhân văn trong chính sách giáo dục quốc gia.

Đặc biệt, nhằm tăng cường tính bảo mật và an toàn trong công tác tổ chức kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung phương thức vận chuyển đề thi từ Hội đồng ra đề tới các điểm in sao đề tại 63 tỉnh, thành phố thông qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật do Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp triển khai. Đây là bước tiến đáng kể trong ứng dụng công nghệ vào quản lý thi, góp phần giảm thiểu rủi ro và gian lận trong các khâu chuẩn bị kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/6. Đây là kỳ thi đầu tiên áp dụng toàn diện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 100.000 em so với năm 2024. Trong đó, khoảng 25.000 thí sinh vẫn học theo chương trình giáo dục phổ thông ban hành từ năm 2006.

Tác giả: NH

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn