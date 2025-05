Không để thí sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì khó khăn

Học sinh Quảng Trị tham gia thi tốt nghiệp THPT 2024.

Ngày 16/5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025.

Hỗ trợ thí sinh khó khăn, vùng dân tộc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có ý nghĩa đặc biệt, vì đây là năm đầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh đang học 2 Chương trình GDPT 2018 và Chương trình GDPT 2006.

UBND tỉnh cho rằng, trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp sẽ có tác động lớn đến công tác tổ chức kỳ thi.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn, hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh, quyền Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao trách nhiệm, phối hợp tổ chức kỳ thi nghiêm túc.

Sở GD&ĐT là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Quảng Trị. Chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành kế hoạch năm học, kiểm tra, đánh giá, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số…

Phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin, tuyên truyền rộng rãi quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, phương án tổ chức kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân.

Tổ chức hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi theo quy định.

Chủ động phối hợp chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh và đảm đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa... trong thời gian thi.

UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GD&ĐT, các Sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho kỳ thi.

Đảm bảo an ninh kỳ thi

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ thi.

Phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong kỳ thi.

Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức kỳ thi; có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ, cử lực lượng phối hợp với công an địa phương bảo vệ tốt an ninh trật tự cho kỳ thi.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi và thí sinh dự thi.

Giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện.

Chủ động phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan triển khai công tác phòng chống dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi, nhất là tại các điểm thi; chủ động xây dựng phương án phòng, chống các loại dịch bệnh có thể phát sinh.

Hiện ngành Giáo dục Quảng Trị tích cực triển khai các khâu chuẩn bị để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, dựa trên các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, căn cứ số lượng thí sinh, điều kiện cơ sở vật chất, để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT dự kiến bố trí 28 điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, ngành phối hợp các đơn vị, địa phương có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi.

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ Hội đồng thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Theo báo cáo, số học sinh đang học lớp 12 của địa phương là 8.926 em; trong đó, có 8.446 học sinh THPT, 480 học sinh GDTX, dự kiến khoảng 450 thí sinh tự do. Căn cứ số lượng thí sinh, điều kiện cơ sở vật chất, để đảm bảo thuận lợi cho thí sinh, Sở GD&ĐT dự kiến bố trí 28 điểm thi tốt nghiệp THPT.

