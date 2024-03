Nhóm thanh niên bắn pháo giấy vô tội vạ ở đám cưới, dân mạng ngán ngẩm: Chỉ khổ người dọn

Đám cưới là ngày trọng đại, do đó, ai cũng muốn tổ chức sao cho nhiều niềm vui và ý nghĩa nhất. Một trong những món phụ kiện không thể thiếu trong các đám cưới đó chính là pháo giấy, tuy nhiên, nếu lạm dụng loại pháo này, đôi khi sẽ phản tác dụng, không những không mang lại niềm vui mà còn khiến nhiều người mệt mỏi theo.

Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh bạn bè chú rể tưng bừng bắn pháo giấy ngay sau khi thấy chú rể rước cô dâu đến cổng nhà.

Your browser does not support the video tag.

(Nguồn video: @HoangAnh)

Đáng nói, phải có vài chục cây pháo giấy được bắn lên khiến cô dâu không thấy lối đi. Chưa kể, pháo giấy được bắn ra một cách vô tội vạ, xác pháo rơi xuống nền gạch cộng với trời mưa khiến sân nhà vừa bẩn vừa không thể quét sạch ngay được.

Không những vậy, ống pháo sau khi bắn xong cũng bị các thanh niên vứt toẹt ở ngay lối đi.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều ngán ngẩm trước ý thức của nhóm bạn chú rể. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận như sau:

"Cũng vui thật nhưng bắn xong vứt ống pháo ngay giữa lối đi thế thì không hay lắm, nên để gọn vào góc thì sẽ dễ coi hơn đấy"

"Pháo này còn gặp trời mưa đúng bài luôn, quét bằng niềm tin"

"Trước nhà tớ có đám cưới cũng bắn pháo này. Tớ quét cả tuần vẫn chưa hết dù ngày nào cũng quét"

"Mưa gió mà bắn pháo này chỉ khổ người dọn thôi"

"Vui thôi đừng vui quá, cái gì vừa phải cũng hay hơn. Bắn thế này vừa lãng phí, vừa mệt cho người dọn".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn