Dân mạng phẫn nộ đề nghị phạt nặng 2 kẻ tạt đầu ô tô, đánh người trên vành đai 2

Your browser does not support the video tag.

Video: Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên đường vành đai 2, Hà Nội.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tạt đầu nhiều ô tô trên đường vành đai 2 trên cao Hà Nội - nơi cấm xe máy - và còn hung hãn đánh người đang khiến cộng đồng mạng sôi trào phẫn nộ.

Sự việc xảy ra chiều 25/2, chị T.A. đang lái ô tô trên đoạn đường này thì bị hai thanh niên đi xe máy liên tục tạt đầu. Chiếc xe máy cũng tạt đầu nhiều ô tô khác cùng chiều, đạp, đấm vào kính những ô tô bấm còi hoặc lượn ra trước đầu ô tô rồi phanh gấp.

Hai kẻ này còn tự đẩy đổ xe máy nhằm tạo hiện trường va chạm, đòi chị T.A. xuống nói chuyện, và chửi mắng, đe dọa khi chị không xuống. Đỉnh điểm của sự việc khi một xe 4 chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai thanh niên chửi bới, chặn xe và hành hung hai người trên ô tô.

Hai thanh niên liên tục tạt đầu ô tô và chửi bới tài xế. (Ảnh chụp màn hình)

Hai thanh niên còn hành hung tài xế ô tô. (Ảnh chụp màn hình)

Dưới những dòng trạng thái chia sẻ video này trên mạng xã hội đều có hàng trăm, hàng nghìn bình luận đầy phẫn nộ, bức xúc trước hành vi vô pháp vô thiên của hai thanh niên này.

"Quá ngông cuồng và coi thường pháp luật, không thể để như vậy được. Thông qua camera giám sát trên xe ô tô là xác định được danh tính thôi. Rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm"; "Có camera hành trình ghi lại hết, nếu tôi bị tạt đầu như vậy, tôi sẽ thuê luật sư kiện đến cùng. Một xã hội văn minh thì không thể để những kẻ như vậy ngang nhiên quậy phá".

"Đề nghị công an xứ lý kịch khung loại tội phạm này, những kẻ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác"; "Nên khởi tố để làm gương. Nếu còn những kẻ như vậy thì còn nguy cơ tai nạn thảm khốc. Không thể để kẻ này gây hại cho xã hội".

Không ít cư dân mạng cho rằng, hai thanh niên có hành vi côn đồ này cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự: "Những kẻ coi thường pháp luật này cần bị bắt và có hình phạt thích đáng, đăng tải trên truyền thông răn đe cho kẻ khác"; "Cần truy tố. Giữa Thủ đô, không thể chấp nhận hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội như vậy. Hai kẻ này phạm nhiều lỗi cùng một lúc, không coi pháp luật là gì, nếu không bị xử lý sẽ là mối đe dọa sự an toàn của mọi người".

Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn tình trạng xe máy cố tình đi vào đường dành riêng cho ô tô, phạt nặng những người vi phạm để răn đe, làm gương: "Đường cao tốc trên cao là đường dành riêng cho ô tô, cấm các loại xe máy đi vào đó, cố tình chạy xe máy vào là vi phạm pháp luật. Rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thật nghiêm"; "Hiện tượng đi xe máy ở đường vành đai trên cao cần phải chấm dứt ngay"...

Nhiều người phấn khởi khi biết tin vụ việc đang được công an điều tra và tin tưởng rằng hai thanh niên sẽ bị xử lý thích đáng. "Các anh công an sẽ nhanh chóng tìm được hai kẻ này thôi. Tôi tin chắc họ sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc, phù hợp"; "Mình hóng cái kết đắng dành cho những kẻ coi thường pháp luật và tính mạng người đi đường"...

Tác giả: Nhật Thùy

Nguồn tin: vtcnews.vn