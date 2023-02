Nhóm người đi ô tô dùng súng điện trộm chó nhanh như chớp

Video dài 25 giây ghi lại cảnh nhóm "cẩu tặc" đi ô tô, dùng súng tự chế bắn vào một con chó đang nằm trước nhà. Bị trúng tên, con chó gục tại chỗ, cứng đơ. Lúc này, một người xuống xe, mang con chó vào trong xe rồi tẩu thoát. Video thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, thể hiện sự bức xúc trước hành động của nhóm trộm.

Your browser does not support the video tag.



Người chia sẻ video cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng nay tại khu dân cư Phú Hoà, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, mong cơ quan công an điều tra bắt nhóm "cẩu tặc".

Trước đó, tháng 8/2022, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khi bị công an phát hiện, truy đuổi, một nhóm trộm chó đi ô tô đã xịt hơi cay, ném nhiều con chó về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát./.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV