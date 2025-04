Nhiều mẫu xe ô tô Trung Quốc giảm giá “khủng” hàng trăm triệu đồng

Trong tháng 4/2024, cơn mưa giảm giá bán sản phẩm của các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến châu Âu trên thị trường ô tô Việt Nam lần lượt được tung ra. Giữa làn sóng giảm giá trên diện rộng như vậy, nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Những hãng như GAC, Haval, Haima và Lynk & Co khuyến mãi hàng loạt mẫu mã, bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ thậm chí giảm trực tiếp tiền mặt vào giá thành sản phẩm.

Lynk & Co

Nhà phân phối Lynk & Co tại Việt Nam ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các mẫu xe nằm trong danh mục sản phẩm, bao gồm: 06, 01, 05, 03+ và 09. Trong đó Lynk & Co 09 (có giá 2,199 tỷ đồng) được hưởng chính sách ưu đãi nhiều nhất so với các mẫu khác do giá thành cao nhất. Khuyến mãi này tương đương mức giảm chi phí lăn bánh khoảng 109-130 triệu đồng (tùy địa phương đăng ký ra biển số). Điều đáng chú ý là chính sách ưu đãi này được quy đổi thành tiền mặt và trừ thẳng vào giá bán.

Đây là mẫu xe đắt nhất của Lynk & Co tại Việt Nam, trang bị nền tảng khung gầm tương đương với Volvo XC90. Mẫu SUV C09 được định vị ở phân khúc SUV cỡ E, cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Palisade (giá từ 1,469-1,589 tỷ đồng), Ford Explorer (2,099 tỷ đồng)....

Lynk & Co 09 được hưởng chính sách ưu đãi lên tới hơn 100 triệu

Sau khi áp dụng chính sách ưu đãi, giá bán thực tế của Lynk & Co 06 đang được hạ xuống ngang với bản đầy đủ của các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xforce Ultimate (giá 705 triệu đồng)

Geely Coolray

Mặc dù mới được ra mắt chính thức trên thị trường Việt Nam chưa đầy 3 tuần, song nhà phân phối của Geely Coolray cũng nhanh chóng đánh lái theo làn sóng giảm giá trên thị trường, cụ thể chính sách ưu đãi được áp dụng trong tháng 4/2025 là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản, các mức tương đương từ 26,9 triệu – 31,4 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Geely Coolray được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tất cả các phiên bản.

GAC GS8

GAC GS8 là mẫu SUV cỡ D hiện có giá thành từ 1,269 đến 1,369 tỷ đồng. Hoà chung không khí tưng bừng của “lễ hội chiêu đãi giảm giá xe tháng 4”, nhà phân phối đã áp dụng chính sách ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Tùy địa phương đăng ký ra biển số, chi phí lăn bánh của mẫu xe này giảm khoảng 127-164 triệu đồng.

GS8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc được ra mắt lần đầu vào tháng 8/2024. Phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ khá mạnh trong phân khúc như: Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), Hyundai Santa Fe (1,069-1,369 tỷ đồng), Toyota Fortuner (1,055-1,35 tỷ đồng) cũng là một áp lực không hề nhỏ đối với mẫu xe này. Cũng hi vọng với chính sách ưu đãi khá sâu sẽ kéo doanh số của GS8 lên một tầm cao mới.

Haima 7X

Haima 7X là mẫu MPV hạng trung được tung ra thị trường Việt Nam lần đầu tiên và tháng 12/2023 với 1 phiên bản đi kèm giá bán 865 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa với Toyota Innova và Hyundai Custin bản tiêu chuẩn khiến mẫu xe Trung Quốc này khó cạnh tranh. Doanh số không như kỳ vọng khiến đơn vị phân phối dòng xe này phải tung ra nhiều chương trình ưu đãi.

Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Haima được bán tại Việt Nam cùng biến thể thuần điện 7X-E được sản xuất vào năm 2024. Hiện cả hai mẫu xe đều được áp dụng chương trình giảm giá lêm tới hàng trăm triệu đồng trong tháng 4 để đẩy hàng tồn.

Bản tiêu chuẩn Haima 7X đang giao dịch ở đại lý khoảng 669 triệu đồng (giảm 196 triệu đồng so với giá đề xuất ban đầu). Với bản thuần điện Haima 7X-E, giá hai phiên bản từ thấp đến cao lần lượt là 981 triệu và 1,1 tỷ đồng (giảm 130 triệu đồng so với giá của hãng).

Haval H6

Do nhu cầu của thị trường thấp, Haval H6 liên tục giảm giá bán để có thể cạnh tranh với các đối thủ. Đây là mẫu xe được đưa vào bán đầu tiên tại thị trường Việt Nam của Haval từ tháng 8/2023 và chưa có bản sản xuất 2024 lẫn 2025. Hiện tại vẫn còn tồn nhiều xe VIN 2023 tại các đại lý.

Trong tháng 4/2025, sau khi giảm giá, Haval H6 được giao dịch ở đại lý với mức 790 triệu đồng, giảm hơn 196 triệu đồng so với mức đề xuất của hãng. Tuy được ưu đãi “ khủng” như vậy, nhưng Haval H6 HEV vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khá lớn từ nhiều đối thủ. Đơn cử sau khi được áp dụng chính sách giảm giá trong tháng 4, giá bán của Mazda CX-5 VIN 2024 có giá khởi điểm chỉ 694 triệu đồng tại đại lý (tức giảm 55 triệu đồng).

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV