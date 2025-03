Điểm danh những mẫu xe tăng giá đầu năm 2025

Do sức mua chậm, cộng thêm với yếu tố tác động ngoại cảnh do hết chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ, nên trong quý I/2025, giảm giá, kích cầu tiêu dùng là xu hướng chung của thị trường ô tô Việt Nam. Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai là một trong những hãng tích cực tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhất trên thị trường.

Trong ba tháng đầu 2025, Toyota kích cầu tiêu dùng bằng chính sách khuyến mãi lệ phí trước bạ cho các dòng như Vios, Yaris Cross, Veloz, Avanza. Trong số những sản phẩm nằm trong danh sách ưu đãi này thì có Yaris Cross nhập khẩu Indonesia đang là một trong những sản phẩm chủ lực doanh số của liên doanh Nhật tại Việt Nam.

Tuy nhiên bên cạnh những mẫu xe được áp dụng các chính sách ưu đãi để làm nóng thị trường hơn, thì Toyota lại cũng là một trong những thương hiệu ô tô Nhật Bản có số lượng mẫu xe tăng giá nhiều nhất từ đầu năm 2025 tới nay. 4 mẫu xe nhập khẩu gồm Innova Cross, Alphard, Land Cruiser tăng giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tới đây vào đầu tháng 4 Raize (mẫu CUV cạnh tranh ở phân khúc cỡ A+ ) cũng sẽ được “cha đẻ” khoác cho một mức giá mới. Trong các mẫu xe này, Innova Cross và Raize nhập Indonesia, còn Land Cruiser và Alphard nhập Nhật Bản.

Toyota Land Cruiser là nhập khẩu từ Nhật Bản có mức tăng giá cao nhất, lên tới 294 triệu đồng. Tuy nhiên, việc tăng giá là do mẫu SUV này được trang bị thêm một số tiện ích bổ sung như màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, bệ bước chân phát sáng, đèn dưới nắp ca-pô và gói an toàn TSS nâng từ phiên bản 2.0 lên 3.0. Giá bán mới thực tế hiện nay của Land Cruiser áp dụng từ tháng 3/2025 là 4,580 tỷ đồng.

Toyota Alphard cũng là mẫu xe có mức tăng giá cao thứ hai, lên đến 140 triệu đồng, đưa giá niêm yết của phiên bản xăng lên 4,510 tỷ đồng và phiên bản HEV lên 4,615 tỷ đồng kể từ tháng 1/2025. Bảng màu xe Toyota Alphard sẽ có 3 tùy chọn ngoại thất, gồm: Trắng ngọc trai (089), Nâu ánh vàng (4Y7), Đen (202) và 2 lựa chọn màu nội thất là Be, Nâu.

Đối với Toyota Innova Cross, giá bán được điều chỉnh tăng từ 15 đến 23 triệu đồng, áp dụng từ tháng 1/2025. Cụ thể Innova Cross có mức mức giá mới là 825 triệu đồng và bản HEV có giá mới là 1,013 tỷ đồng.

Toyota Raize cũng được điều chỉnh tăng giá 12 triệu đồng, nâng giá bán từ 498 triệu đồng lên 510 triệu đồng. Với mức giá mới này được áp dụng từ tháng 4, Toyota Raize đã mất danh hiệu mẫu SUV cỡ A rẻ nhất tại Việt Nam, nhường ngôi cho Hyundai Venue có mức giá từ 499 - 539 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe của Toyota vẫn có giá thấp hơn các đối thủ như VinFast VF 5 (giá: 529 triệu đồng) và KIA Sonet (giá từ 539 - 624 triệu đồng).

Land Cruiser được tăng giá là do hãng xe Nhật đã nâng cấp một số trang bị ngoại, nội thất, nhưng những mẫu xe còn lại như Innova Cross, Alphard, Raize đều giữ nguyên thiết kế lẫn tiện nghi. Toyota không công bố lý do điều chỉnh giá cho ba mẫu xe này.

Tuy nhiên các chuyên gia phân tích thị trường ô tô cũng nhận định, việc tăng giá của Land Cruiser và Alphard không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của Toyota. Đây là hai mẫu xe này thường nằm trong danh sách xe bán chậm nhất, không phải mẫu xe được lấy làm doanh số chủ lực của Toyota do giá thành cũg khá cao.

Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 2/2025, Toyota Land Cruiser chỉ bán được 2 xe, còn Toyota Alphard bán được 15 xe, một con số không mấy ấn tượng trên bảng doanh số.

Cũng trong tháng 3/2025, Thaco - đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam cũng đã và đang chỉnh giá bán cho hai dòng xe Mazda CX-5 và Mazda3. Toàn bộ phiên bản Mazda CX-5 đều đồng loạt tăng thêm 20 triệu đồng, đưa giá bán thực tế lên mức 749 - 979 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất và năm trong top 10 mẫu xe có doanh số bán hàng “ đỉnh” nhất năm 2024. Do vậy mức giá mới này của Mazda CX-5 nhìn chung vẫn giữ được tính cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C sử dụng động cơ xăng, như Ford Territory (giá từ 759 - 889 triệu đồng), Hyundai Tucson (giá từ 769 - 989 triệu đồng), KIA Sportage (giá từ 819 - 999 triệu đồng), Mitsubishi Outlander (825 - 950 triệu đồng) và Honda CR-V ( giá từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng).

So với Mazda CX-5, việc tăng giá 20 triệu đồng của Mazda3 chỉ áp dụng cho một số phiên bản cụ thể là Deluxe và Luxury của biến thể sedan cùng với phiên bản Luxury và Premium của biến thể Sport đều được điều chỉnh giá. Theo đó, giá bán mới của Mazda3 Sedan Deluxe là 599 triệu đồng, Luxury là 644 triệu đồng, trong khi Mazda3 Sport Luxury có giá 659 triệu đồng và Premium là 719 triệu đồng.

Dù không có mức giá thấp nhất phân khúc nhưng Mazda3 vẫn thu hút khách hàng nhờ thiết kế trẻ trung và trang bị tiện nghi. Trong tháng 2/2025, Mazda3 dẫn đầu phân khúc với doanh số bán được gần 240 xe. Có vẻ Thaco vẫn rất “tự tin” về việc đảm bảo doanh số khi tăng giá những mẫu xe chủ lực này.

