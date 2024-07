Nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An bị xử phạt vì vi phạm các quy định PCCC

Dây chuyền may mặc của Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại Đại Thanh. (Ảnh: Minh họa)

Cụ thể, tại Quyết định số 119/QĐ-XPHC, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành hai quyết định xử phạt hành chính, do ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Theo Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại Đại Thanh (địa chỉ tại xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đã đưa công trình (nhà máy may Đại Thanh) vào sử dụng mà chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Doanh nghiệp này bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt 80 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghiệm thu PCCC theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, PCCC, và cứu nạn cứu hộ. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ và Thương mại Đại Thanh là ông Nguyễn Hưởng, sinh năm 1979, giữ chức vụ giám đốc.

Chủ đầu tư Dự án Nhà máy gỗ ván ép Minh Long 3 bị xử phạt 90 triệu đồng vì đã đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Tại Quyết định số 120/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Sản xuất Minh Long (trụ sở tại đường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cụ thể, doanh nghiệp này đã vi phạm hai hành vi hành chính gồm: Đưa hạng mục công trình (nhà máy gỗ ván ép Minh Long 3, tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) vào hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Với hành vi này, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Sản xuất Minh Long bị xử phạt 90 triệu đồng và buộc phải thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Sản xuất Minh Long còn không lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và cứu nạn cứu hộ theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt 8 triệu đồng.

Tổng mức phạt cho cả hai hành vi là 98 triệu đồng. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Lê Thái Bình, sinh năm 1973, giữ chức vụ giám đốc.

Cơ sở kinh doanh Sơn Vy Center bị xử phạt 45 triệu đồng vì hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Tại Quyết định số 121/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nghệ An quyết định xử phạt hộ kinh doanh Lê Đình Sơn (địa chỉ tại xóm 4, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) số tiền 45 triệu đồng vì đã đưa cơ sở kinh doanh Sơn Vy Center vào hoạt động khi chưa có Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Các quyết định xử phạt yêu cầu các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải hoàn thành việc thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình và hạng mục công trình vào sử dụng.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các công ty, hộ kinh doanh phải nộp đủ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn