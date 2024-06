Nghệ An: Tạm đình chỉ khách sạn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Trong tỉnh

Một khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa bị Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An tạm đình chỉ hoạt động 30 ngày vì vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy.