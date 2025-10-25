Nhận định bóng đá SLNA vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 26/10: 3 điểm ở lại sân Vinh?

SLNA đang rất quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước Thanh Hóa ở vòng này - Ảnh: Đức Cường

Phân tích phong độ SLNA vs Thanh Hóa

Sau chuỗi trận không như kỳ vọng, SLNA quyết định có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. HLV Phan Như Thuật lần thứ 2 rời ghế nóng sân Vinh và thay vào đó, SLNA bổ nhiệm HLV Văn Sỹ Sơn – một cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá xứ Nghệ. Sự xuất hiện của nhà cầm quân nổi tiếng cá tính này được kỳ vọng sẽ giúp SLNA lột xác, có được thành tích khởi sắc hơn trong chặng đường sắp tới.

Ngay ở trận ra mắt gặp CAHN, HLV Văn Sỹ Sơn đã ít nhiều mang đến những tín hiệu lạc quan cho SLNA. Đội bóng xứ Nghệ có trận đấu tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đáng tiếc, dù sớm có bàn thắng dẫn trước và tạo ra thế trận đáng xem nhưng SLNA vẫn chỉ có được 1 điểm trước CAHN.

Dù chưa thể thắng nhưng rõ ràng SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn đã gieo thêm niềm tin cho NHM. Trả lời họp báo sau trận đấu HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Khi tôi về tiếp quản, SLNA rất nhiều những cầu thủ trẻ, tôi rất muốn rằng các cầu thủ phải thể hiện được một tinh thần, có thể thua về đẳng cấp nhưng tinh thần không được thua. Đó là, bản sắc của SLNA. Nếu như bạn nào trong sân mà không mạnh mẽ, không máu lửa thì chắc chắn sẽ bị đào thải”.

Có thể thấy, HLV Văn Sỹ Sơn chú trọng vào tinh thần chiến đấu của các học trò. Nhà cầm quân 53 tuổi khẳng định đội nhà sẽ có sự thay đổi nhỏ về nhân sự trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, SLNA cần phải nỗ lực chiến đấu bằng thực lực hiện có.

Sau trận chào sân tương đối ấn tượng, SLNA của HLV Văn Sỹ Sơn sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà. So với CAHN, Thanh Hóa được đánh giá là đối thủ “vừa tầm” với SLNA hiện tại. Đội khách cũng đang có sự khởi đầu đầy khó khăn ở V.League 2025/26. Sau 7 vòng đầu tiên, Thanh Hóa vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh mới chỉ có 4 điểm sau 4 trận hòa và tạm xếp áp chót trên BXH.

Mới nhất, đội bóng xứ Thanh lại đánh rơi điểm số đáng tiếc trên sân của PVF-CAND. Dù sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng Thanh Hóa lại để đội chủ nhà ngược dòng và may mắn giật lại 1 điểm quý giá. Chia sẻ về tình hình của đội bóng, HLV Choi Kwon Won tiết lộ đội nhà đang đối diện với những khó khăn khác nhau. “Chúng tôi đến nay vẫn chưa được nhận chế độ, nhưng tôi không bỏ cuộc và cũng không rời đội. Tương lai thế nào chưa ai biết, nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn ra sân, làm việc hết sức chỉ với mục tiêu có được chiến thắng”, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết.

Thanh Hóa sẽ tiếp tục đi tìm kiếm chiến thắng ở vòng tới. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không dễ dàng với họ khi phải làm khách trên sân Vinh trước chủ nhà SLNA đang hừng hực khí thế dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn.

Thông tin lực lượng SLNA vs Thanh Hóa

SLNA sẽ thiếu vắng ngoại binh Reon Moore vì án treo giò. Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng không có sự phục vụ của trung vệ Mamadou Mbodji vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến SLNA vs Thanh Hóa

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Carlos, Garcia, Khắc Ngọc, Olaha.

Thanh Hóa: Xuân Hoàng; Minh Đoàn, Văn Lợi, Ngọc Hải, Abdurakhmanov, Thái Bình, Thái Sơn, Văn Thuận, Văn Thắng, Rimario, Nguyên Hoàng.

Dự đoán tỷ số trận SLNA vs Thanh Hóa

Thanh Hóa được xem là “khắc tinh” với SLNA. Trong 5 trận gần nhất, Thanh Hóa thắng 3 và hòa 2 trước SLNA. Dù vậy, đấy là những thống kê trong quá khứ. Hiện tại, đội bóng xứ Thanh đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Đây là cơ hội để SLNA đi tìm kiếm chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa.

Dự đoán: 1-0

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn