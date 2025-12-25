"Tết ấm về trường em" nơi miền núi Yên Hòa & Anh Sơn Đông, Nghệ An

Toàn cảnh chương trình tại xã Anh Sơn Đông

Sáng ngày 25/12, Chương trình thiện nguyện "Tết ấm về Trường em" do Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt phối hợp Quỹ Nhân ái Briar Việt Nam, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển Việt Nam cùng Hệ thống Du lịch PhucGroup, HTX Sen Quê Bác, Vệ sĩ Nhật Hoàng...đã có chương trình thăm và tặng quà tại Trường TH & THCS Lạng Sơn, xã Anh Sơn Đông.

Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc - Trưởng VPĐD Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt chia sẻ ý nghĩa của Chương trình.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Đình Thiện - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Anh Sơn Đông, ông Đặng Ngọc Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã; Về phía đoàn thiện nguyện, có Thượng tá Phan Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Hữu Bắc - Trưởng VPĐD Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt tại Nghệ An - Hà Tĩnh, Bà Lê Uyên Hòa - Đại diện quỹ nhân ái Briar Việt Nam cùng các nhà tài trợ đi theo đoàn.

Các đại biểu tham gia sự kiện "Tết ấm về trường em" tại xã Anh Sơn Đông

Xã Anh Sơn Đông được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2025. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lạng Sơn, Tào Sơn và Vĩnh Sơn thuộc huyện Anh Sơn trước đây thành một xã mới có tên gọi là xã Anh Sơn Đông. Trong đó, Trường TH & THCS Lạng Sơn đóng trên địa bàn xã Lạng Sơn cũ. Anh Sơn Đông là một vùng quê sơn thuỷ hữu tình, mang nhiều nét đặc trưng tiêu biểu của làng quê nông thôn vùng Bắc Trung bộ, có núi, có sông, có đồng, có bãi. Con người có tính cần cù, chịu khó, giàu lòng nhân ái, tính vị tha, hăng hái trong lao động sản xuất nông nghiệp, nhân dân có truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm và các thế lực bóc lột phong kiến, thực dân.

Trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó

Nằm trong khuôn khổ hoạt động chương trình, Chiều ngày 25/12, Đoàn thiện nguyện "Tết ấm về Trường em" đã về tặng quà Trường PTDTBT Tiểu học Yên Thắng xã Yên Hòa. Tham dự đón đoàn cùng trao quà cho các em học sinh, có sự hiện diện của ông Lương Bá Vin - Bí thư Đảng ủy, ông Đậu Xuân Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa.

Niềm vui háo hức của học sinh miền núi khi nhận quà Tết ấm

Theo tìm hiểu của phóng viên, xã Yên Hòa là xã miền núi vùng cao nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, được thành lập theo Nghị quyết số 167/NQ-UBTVQH ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Hòa và Yên Thắng (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 211,01 km², dân số 8.418 người với 18 bản, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú) chiếm 97,87%. Điểm dân cư cách xa nhất trung tâm của xã là bản Tạt (17 km). Dịp này, đoàn công tác đã trao 295 áo ấm cho toàn bộ học sinh tiểu học của nhà trường và 11 suất quà khuyến học khuyến tài. Tổng trị giá trao tặng 47 triệu đồng.

Các đại biểu dự tại điểm Trường PTDTBT Tiểu học Yên Thắng

Đoàn tặng 11 suất quà khuyến học cho các học sinh nghèo vượt khó

Được biết, dù sau sáp nhập gặp nhiều khó khăn song các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã tập trung triển khai hiệu quả công tác dạy và học; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư nâng cấp, công tác duy trì sĩ số học sinh được thực hiện tốt, không có tình trạng học sinh bỏ học, duy trì phong trào “Tiếng trống học bài”; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tỷ lệ BHYT đạt 100% kế hoạch; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao, tuyên truyền hơn 400 lượt tin bài phát thanh; 317 lượt bài đăng trên Cổng thông tin xã; tổ chức treo 86 băng rôn khẩu hiệu, 2.000 cờ Tổ quốc chào mừng các sự kiện lớn.

Mỗi điểm đến của hành trình "Tết ấm về trường em" là những nụ cười hạnh phúc./.





Tác giả: Huyền An

Nguồn tin: nguonluc.com.vn