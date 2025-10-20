SLNA trả giá đắt sau trận hòa CLB CAHN

Tại vòng 7 V-League 2025/2026, SLNA đã có trận đấu kiên cường trước CLB CAHN. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn cầm hòa ứng viên vô địch với tỉ số 1-1.

Kết quả này giúp SLNA có 6 điểm và tạm xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB CAHN với 14 điểm đã để đội đầu bảng Ninh Bình nới rộng khoảng cách lên 3 điểm.

Tại vòng 8 tới đây, CLB SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa vào lúc 18h00 ngày 26/10. Đáng chú ý, đội bóng xứ Nghệ sẽ bước vào trận đấu này mà không có được lực lượng mạnh nhất.

Reon Dale Moore (trái) bị treo giò tại vòng 8 V-League 2025/2026. (Ảnh: CLB SLNA)

Cụ thể, tiền đạo Reon Dale Moore sẽ bị treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu CLB CAHN vừa qua. Theo quy định của ban tổ chức, cầu thủ này sẽ vắng mặt ở 2 trận đấu tại vòng 8 và vòng 9.

Reon Dale Moore gia nhập SLNA từ đầu mùa giải 2025/2026. Cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội chủ sân Vinh và có được 1 bàn thắng sau 6 lần ra sân.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn