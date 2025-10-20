HLV trưởng Polking dành lời khen cho tân thuyền trưởng SLNA

Trận hòa 1-1 trước SLNA không thể khiến Công an Hà Nội hài lòng, bởi họ đang trong cuộc đua vô địch với nhóm đầu. Dù vậy ở buổi họp báo sau trận, HLV trưởng Mano Polking vẫn không quên dành lời khen cho đối thủ.

“HLV Văn Sỹ Sơn là người có kinh nghiệm và đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ông ấy tổ chức đội hình khoa học, giúp Sông Lam Nghệ An phòng ngự chắc chắn và thi đấu đầy quyết tâm. Các cầu thủ của ông ấy chơi máu lửa, tập trung và không ngại va chạm. Họ thực sự đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi”, vị thuyền trưởng người Brazil nói.

HLV Văn Sỹ Sơn nhận được lời khen từ ông Polking - Ảnh: Xuân Thủy

Khi được hỏi riêng về tân HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA, ông Poking chia sẻ: "Ông ấy là HLV giỏi, hiểu rõ cầu thủ của mình và biết cách truyền tinh thần cho đội bóng. SLNA hôm nay chơi như một khối thống nhất, đó là dấu ấn rõ nhất của HLV Văn Sỹ Sơn trong ngày ra mắt”.

Theo HLV Polking, điểm khác biệt lớn nhất của SLNA trong trận đấu này nằm ở tinh thần chiến đấu và khả năng tổ chức phòng ngự: “Chúng tôi kiểm soát phần lớn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. SLNA phòng ngự tập thể rất tốt và luôn duy trì sự bọc lót hợp lý. Họ không chỉ đá rắn mà còn đá thông minh".

Dù chỉ giành được 1 điểm, nhưng HLV Polking khẳng định kết quả này không quá ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của CAHN: “Chúng tôi vẫn giữ nguyên động lực và khát khao chiến thắng. Mùa giải còn dài, và điều quan trọng là phải biết học hỏi từ mỗi trận đấu. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả hôm nay, nhưng cũng rất tôn trọng đối thủ vì cách họ chiến đấu đến cùng”.

CAHN hiện vẫn đang giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V.League 2025/26, nhưng đã để đội đầu bảng Ninh Binh gia tăng cách biệt lên thành 3 điểm. Dù vậy so với đội bóng cố đô Hoa Lư, thầy trò HLV Polking hiện vẫn thi đấu ít hơn 1 trận.

Tác giả: Thái Ninh

Nguồn tin: bongdaplus.vn