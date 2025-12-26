Lịch nghỉ Tết dương lịch gấp gáp, lúng túng chọn đi xa hay gần

Nhiều tour quốc tế gần đã lấp đầy chỗ từ sớm. Trong ảnh: khách xếp hàng làm thủ tục lên máy bay xuất ngoại tại sân bay Tân Sơn Nhất cuối tháng 12-2025 - Ảnh: T.T.D.

Theo phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2-1) sang thứ Bảy (10-1) của tuần kế tiếp, như đề xuất của Bộ Nội vụ và được Chính phủ đồng ý, kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 sẽ kéo dài từ ngày 1-1 đến hết ngày 4-1.

Rơi vào thế khó

Ngay sau khi thông tin được công bố vào sáng 25-12, trên các diễn đàn du lịch và nhóm cộng đồng, chủ đề thảo luận về kế hoạch nghỉ ngơi bắt đầu bùng nổ. Tuy nhiên việc chốt lịch nghỉ chỉ cách ngày lễ một tuần khiến không ít người chuẩn bị đi du lịch rơi vào thế khó.

Chị Huyền My (kế toán một công ty logistics tại TP.HCM) cho biết gia đình chị ban đầu dự tính nghỉ ngơi tại nhà vì nghỉ lễ chỉ có 1 ngày.

"Dù được chốt phương án nghỉ 4 ngày, nhưng quá gấp để sắp xếp công việc tồn đọng và đặt vé nên chúng tôi quyết định để dành ngân sách cho chuyến đi dài ngày hơn vào dịp Tết Nguyên đán" - chị My nói.

Anh Minh, phường Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết gia đình 4 người của anh cũng dự định đi Đà Nẵng khi được nghỉ lễ 4 ngày nhưng rồi phải hủy sau khi tính toán chi phí. Bởi nếu chọn bay khung giờ sáng để không mất ngày nghỉ, tổng tiền vé máy bay khứ hồi cho 4 người lên tới 14 - 15 triệu đồng, chưa tính tiền khách sạn, ăn uống và vui chơi.

Nếu bay chiều hoặc tối, giá vé có giảm nhưng gần như mất trọn ngày đầu, thời gian nghỉ bị rút ngắn.

"Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày là thuận lợi nhưng đến khá đột xuất. Trong khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nhiều khoản chi lớn đang chờ phía trước nên gia đình tôi quyết định hoãn chuyến đi xa, chỉ nghỉ ngơi nhẹ nhàng và dành tiền cho dịp Tết" - anh Minh chia sẻ.

Trong khi đó thông tin từ các công ty lữ hành cho hay dù thị trường nội địa có phần tĩnh lặng ở mảng khách đoàn nhưng các tour quốc tế ngắn ngày và khách hàng cá nhân hóa trải nghiệm ghi nhận tín hiệu khá tích cực.

Bà Trần Phương Linh - Giám đốc tiếp thị công nghệ thông tin của BenThanh Tourist - cho biết lượng khách mua tour Tết dương lịch tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều tour quốc tế gần như Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lấp đầy chỗ từ sớm. Đại diện Vietluxtour cũng cho biết sức mua tăng khoảng 15 - 20%.

Theo các công ty du lịch, các dòng tour combo (vé máy bay + khách sạn) và tour thiết kế riêng cho nhóm gia đình, Việt kiều về nước ghi nhận mức tăng đáng kể.

Vé máy bay "dễ thở", đường bộ lên ngôi

Ghi nhận từ các đại lý vé máy bay và hệ thống bán vé trực tuyến, thị trường hàng không dịp này không quá căng thẳng. Những điểm đến có thời gian di chuyển dưới 1 giờ 30 phút như Phú Quốc, Đà Lạt, Cam Ranh và Đà Nẵng vẫn được tìm kiếm nhiều nhất nhờ hạ tầng du lịch hoàn thiện và tần suất chuyến bay dày.

Đại diện một hãng hàng không cho biết lượng vé Tết dương lịch năm nay vẫn còn khá dồi dào. Khách hàng chủ yếu chọn bay sáng 1-1 và quay về trong ngày 3 hoặc 4-1 để kịp trở lại làm việc.

"Nhu cầu không dồn cục bộ vào một vài khung giờ mà phân tán đều, nên không gây áp lực lớn lên thị trường", vị này cho hay.

Khảo sát các chặng bay từ TP.HCM, giá vé vẫn ở mức khá mềm. Chặng TP.HCM - Đà Nẵng khứ hồi của VietJet Air chỉ từ 1,37 triệu đồng, Vietnam Airlines dao động quanh 2,08 triệu đồng. Chặng TP.HCM - Phú Quốc có giá 1,6 - 2,5 triệu đồng tùy hãng.

Tuy nhiên các chặng dài từ Hà Nội vào các điểm du lịch phía Nam ghi nhận mặt bằng giá cao hơn đáng kể. Giá vé khứ hồi Vietnam Airlines chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động 6 - 7,3 triệu đồng, Vietjet 6 - 6,5 triệu đồng. Các chuyến bay ngày thường cao hơn bay đêm 15 - 20%.

Bên cạnh hàng không, du lịch bằng xe cá nhân và xe tự lái ghi nhận lượng khách tăng nhẹ nhờ mạng lưới cao tốc mới.

Trên tuyến "vàng" TP.HCM - Đà Lạt, các nhà xe lớn như Phương Trang, Thành Bưởi, Kumho... niêm yết mức giá vé giường nằm tiêu chuẩn từ 300.000 - 450.000 đồng/chiều. Các dòng xe limousine cao cấp có giá từ 450.000 - 600.000 đồng/chiều.

Tuy nhiên việc tìm được một chỗ ngồi ưng ý không hề dễ dàng. Các chuyến xe đêm đặc biệt được ưa chuộng vì giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển, "ngủ một giấc là đến nơi" để bắt đầu kỳ nghỉ ngay sáng hôm sau.

Tại các tuyến khác xuất phát từ TP.HCM đi Nha Trang hay Quy Nhơn (Bình Định), giá vé giường nằm phổ biến ở mức 250.000 - 500.000 đồng/chiều, xe limousine có thể lên đến 700.000 đồng.

Riêng chặng ngắn TP.HCM - Phan Thiết có mức giá mềm nhất: 150.000 - 300.000 đồng/chiều.

Theo khảo sát tại một số đơn vị cho thuê xe ở TP.HCM, giá thuê xe tự lái dịp này chưa tăng mạnh. Các dòng xe 4 chỗ phổ thông như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City dao động khoảng 500.000 - 700.000 đồng/ngày.

Xe 7 chỗ như Toyota Innova, Mitsubishi Xpander có giá từ 900.000 - 1,2 triệu đồng/ngày, tùy đời xe và thời điểm thuê. Một số mẫu SUV đời mới hoặc thuê đúng ngày 1-1 có thể cao hơn từ 10 - 20%.

Ngành đường sắt tăng tàu Tết Thông tin từ Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết trong dịp Tết Bính Ngọ, ngành đường sắt chạy 55 đoàn tàu với tổng số 800 toa tàu, cung ứng khoảng 335.000 vé. Sau 3 tháng mở bán, đến nay ngành đường sắt đã tiêu thụ được 140.00 vé tàu Tết. Trong đó kênh bán vé trực tuyến chiếm tỉ lệ 67%, còn lại 33% bán tại ga. Theo doanh nghiệp này, từ ngày 3-2 đến 9-2-2026 (trước 23 tháng chạp) và từ 14-2 đến 16-2 (tức 27 đến 29 tháng chạp) vẫn còn vé tàu đi tất cả các ga từ phía Nam ra các ga Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội. Riêng những ngày cao điểm từ 10-2 đến 14-2 (từ 23 đến 27 tháng chạp), chỉ còn khoảng 700 vé trên tất cả các đoàn tàu, chủ yếu là vé ngồi mềm với hành trình đi từ các ga Sài Gòn/Dĩ An/Biên Hòa ra đến các ga Vinh/Hà Nội. Ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu vực phía Nam như: TP.HCM - Nha Trang và ngược lại, TP.HCM - Tam Kỳ, TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại, cung ứng thêm khoảng 5.500 vé tàu. Các bến xe không tăng giá vé, không lo "cháy vé" Thông tin từ các bến xe lớn tại TP.HCM cho biết giá vé xe khách đi về các địa phương sẽ không tăng trong dịp Tết dương lịch, đồng thời đảm bảo xe, nhân lực phục vụ bà con vui chơi, đón năm mới. Theo đại diện bến xe Miền Đông mới, dự kiến đợt nghỉ lễ này sẽ có khoảng 29.000 lượt khách với hơn 1.725 lượt xe; cao điểm nhất là ngày 1-1 với gần 7.000 lượt khách thông qua bến. Bến xe Miền Tây dự báo lượng xe tăng trên 5% và hành khách xuất bến tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2025. Ngày cao điểm nhất dự báo là 31-12 với khoảng 32.000 khách đi lại. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc bến xe Miền Tây - khẳng định tất cả nhà xe hoạt động tại bến không tăng giá vé, đảm bảo đủ xe phục vụ bà con đi về quê, du lịch. Ngoài ra bến xe đã chuẩn bị phương án điều động tăng cường, kịp thời xử lý trong tình huống quá tải. Do đó sẽ đảm bảo đủ vé xe, người dân an tâm không lo "cháy vé".

