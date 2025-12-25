Thái Lan thu hơn 12 tỷ baht từ SEA Games 33, VĐV than khổ vì thưởng ít

Kissada công khai cho rằng mức trợ cấp hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt

Theo Khaosod, võ sĩ Muay Thái Lan, Mongkutpetch Phetprapha nhận được khoản thưởng “nóng” 50.000 baht (khoảng 40 triệu đồng). Đây là món quà động viên tinh thần từ ông Thianchai Pisitwutthinan, một trong những "ông bầu" hàng đầu của giới muay chuyên nghiệp tại Thái Lan.

Trước đó, ở trận chung kết Muay Thái diễn ra hôm 17/12, Mongkutpetch để thua sát nút 28-29 trước võ sĩ Philippines, Islay Erika Bomogao. Nhiều khán giả, bình luận viên và chuyên gia Muay Thái cho rằng võ sĩ Thái Lan xứng đáng chiến thắng, song phán quyết cuối cùng lại đi theo chiều ngược lại.



VĐV này đã khiếu nại lên Uỷ ban Olympic Thái Lan. Phía võ sĩ tin rằng các quyết định chấm điểm thiếu công bằng đã khiến cô chỉ giành huy chương bạc ở hạng cân 45kg nữ. Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, dù kết quả thi đấu không thể thay đổi, cơ quan này vẫn sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan.

Cũng liên quan đến SEA Games 33, vào ngày 24/12, Uỷ ban Olympic Thái Lan đã thúc đẩy chính phủ tăng trợ cấp và tiền thưởng cho các VĐV tham dự SEA Games 33. Phó Giáo sư Pimon Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan, cho biết, mỗi vận động viên đang nhận 900 baht/ngày. Trong đó, 300 baht bị khấu trừ cho chi phí chỗ ở và các chi phí khác, mức này đã không được tăng trong hơn 15 năm. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và giá thực phẩm tăng mạnh, Ủy ban Olympic đề xuất tăng trợ cấp cho mỗi VĐV lên 1.200 baht/ngày.

Phát ngôn từ phía Uỷ ban Olympic Thái Lan xuất phát từ việc tuyển thủ bóng chuyền Kissada công khai cho rằng mức trợ cấp hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt và đã gần như “đóng băng” suốt nhiều năm qua.

Trong cuộc trao đổi, Kissada cũng chia sẻ về định hướng tương lai, cho biết anh muốn tập trung thi đấu ở các giải chuyên nghiệp. Trường hợp được mời trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia, anh sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng vì mức hỗ trợ hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chủ nhà Thái Lan thu hơn 12 tỷ baht nhờ SEA Games 33 Tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), tiết lộ việc đăng cai SEA Games 33 đã tạo ra giá trị kinh tế hơn 12 tỷ baht kể từ khi bắt đầu công tác chuẩn bị. Ông tin rằng tổng giá trị kinh tế có thể đạt 14 tỷ baht sau khi đại hội chính thức khép lại. Thống đốc Kongsak cho biết thêm rằng những con số thể hiện giá trị kinh tế rất cao này lớn hơn bất kỳ sự kiện thể thao nào từng tổ chức tại Thái Lan trước đây. Một phần bởi SEA Games 33 bao gồm 50 môn thể thao, thu hút hơn 12.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao. Ngoài ra, SEA Games 33 cũng thu hút một lượng lớn khán giả, người thân, người hâm mộ thể thao và khách du lịch từ 10 quốc gia Đông Nam Á. Tiến sĩ Kongsak cũng cung cấp thống kê cho thấy người dân Thái Lan rất nhiệt tình với SEA Games 33. Nhờ vậy, lợi ích kinh tế mà SEA Games 33 mang lại cho chủ nhà Thái Lan vượt xa mức dự tính ban đầu (5 tỷ baht).

