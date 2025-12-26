Quả bóng vàng Việt Nam 2025 - 'vàng non' hay 'vàng già'?

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ xác định được chủ nhân sau buổi gala trao giải vào tối 26/12. Nhìn vào danh sách top 3 được ban tổ chức công bố có thể thấy, đó là cuộc đua những ngững cầu thủ từng ít nhất 1 lần giành danh hiệu này và 2 cầu thủ trẻ.

Nhạt nhòa màu áo ĐTQG

Thông lệ quốc tế thường thấy, tiêu chuẩn để đánh giá cầu thủ hay nhất trong năm dựa vào màn trình diễn ở CLB và ĐTQG, chứ ít khi xem xét đến màn trình diễn ở các đội tuyển trẻ bởi sân chơi này không phản án đúng năng lực đỉnh cao, xứng đáng với danh hiệu danh giá nhất của một nền bóng đá.

Xét về cấp độ ĐTQG, ĐT Việt Nam trong năm 2025 không thực sự gây chú ý lớn, ngoại trừ trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2025 diễn ra những ngày đầu năm. Bởi ở trận cần thể hiện là Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, các học trò ông Kim Sang-sik lại để thua đậm đến 4 bàn không gỡ. Đó là thất bại toàn diện, lịch sử của ĐT Việt Nam trước “Hổ Malay” sau 11 năm không biết đến mùi thất bại, dù có thể biện minh đối thủ dùng đến 7 cầu thủ “nhập tịch lậu”.

Đương kim Quả bóng vàng Tiến Linh trải qua năm 2025 nhạt nhòa.

Tất nhiên, những trận đấu với Lào hay Nepal không phải là thước đo cho trình độ bởi sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội bóng này và ĐT Việt Nam là quá lớn, cách biệt nhau đến hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng khi nhìn lại, các học trò của ông Kim vẫn không thể thắng dễ, phải chật vật mới giành trọn 3 điểm. Màn trình diễn ấy cho thấy phong độ không phải xuất sắc của những cầu thủ đã lọt vào top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025 như Tiến Linh, Hoàng Đức hay Quang Hải.

Trong màu áo ĐTQG, Tiến Linh và Quang Hải ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng ở 5 trận của vòng loại Asian Cup 2027. Con số bàn thắng ấy cho thấy, đóng góp của Tiến Linh trong vai trò của một tiền đạo, cầu thủ săn bàn, là mờ nhạt. Quang Hải hay Hoàng Đức thì có thể thông cảm bởi vai trò tiền vệ của họ là phòng ngự, là kiến tạo hơn là săn bàn.

Nhưng những trận thắng chật vật trước Lào hay Nepal cũng phần nào cho thấy, họ chưa thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở giữa sân. Là cầu thủ “học việc” nên Đình Bắc không có con số thống kê chuyên môn nào đáng nhớ còn thủ môn Trần Trung Kiên sắm vai thứ yếu (chỉ bắt 1 trận gặp Nepal) ở ĐTQG cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, điểm nhấn chuyên môn của Quang Hải hay Hoàng Đức là màn trình diễn ở CLB. Tại Ninh Bình, Hoàng Đức thể hiện vai trò rất nổ bật. Không chỉ là người kiến tạo, tiền vệ này còn đóng góp 5 bàn thắng ở V.League 2025/26. Quang Hải góp phần giúp cho CAHN giành siêu cúp Quốc gia, thi đấu tốt ở AFC Champions League Two 2025/26 với vé vào knock-out, đang trong cuộc đua vượt qua vòng bảng ở giải CLB Đông Nam Á cũng như đang đứng nhì ở V.League 2025/26.

Chỉ tính riêng ở V.League 2025/26, Quang Hải có 3 bàn sau 10 trận ra quân. Nhìn một cách tổng thể, Nguyễn Quang Hải đang phải “cày ải” nhiều hơn cả so với 2 cầu thủ giành Quả bóng vàng là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh khi phải “phân thân” trên 4 mặt trận cùng lúc. Nhắc đến Tiến Linh, chân sút này cũng không gây ấn tượng quá lớn ở Công an TP.HCM khi chỉ có 3 pha lập công.

Tại sao là Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên?

Trong số các cầu thủ lọt vào top 5, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên gần như không có đóng góp nào cho ĐT Việt Nam nên đó là điểm trừ khá nặng. Ở CLB, cả 2 được sử dụng khá nhiều. Trần Trung Kiên là chốt chặn không thể thiếu dưới cầu môn của HAGL trong năm 2025. Trong lúc đó, hình ảnh của Nguyễn Đình Bắc tại CAHN chỉ được xuất hiện nhiều ở mùa giải 2025/26 dù đã đến đầu quân cho đội bóng này từ mùa bóng 2024/25.

Đình Bắc có cơ hội giành Quả bóng vàng. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở V.League 2025/26, Đình Bắc được đá 9 trận ở nhưng chưa có bàn thắng nào. Pha lập công đáng nhớ nhất của chân sút trẻ cho CLB là bàn thắng vào lưới Bắc Kinh Quốc An để ấn định tỷ số 2-1, qua đó, giúp đội nhà giành vé sớm vào vòng knock-out Champions League Two 2025/26.

Thực ra, với những gì đã thể hiện ở CLB thì Trần Trung Kiên hay Đình Bắc cũng bình thường như nhiều cầu thủ khác, không có gì nổi trội. Nhưng một quyết định được đưa ra đôi khi dựa trên cảm xúc về hình ảnh hiện tại chứ chưa hẳn là sự cân đo của một quá trình và một bàn thắng, một pha cứu thua ở một giải trẻ cũng được đánh đồng với một tình huống tương tự ở các giải đẳng cấp cao hơn, cụ thể là ĐTQG.

Trên phương diện này, Đình Bắc và Trung Kiên ghi điểm nhờ màn trình diễn ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33, qua đó, góp phần giúp cho U23 Việt Nam giành cúp vô địch và U22 Việt Nam giành huy chương vàng. Vì thế, giả sử Đình Bắc sánh ngang cùng Hoàng Đức và Quang Hải nằm ở top 3 chung cuộc cũng không phải là ngạc nhiên!

Tác giả: Chi Lê

Nguồn tin: znews.vn