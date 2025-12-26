Mỏi mòn chờ được thăng hạng, hàng loạt giáo viên cùng viết “tâm thư”

Cô Nguyễn Thị Huyền có 17 năm công tác, đã đủ tất cả các điều kiện nhưng vẫn là giáo viên hạng III - Ảnh: Q.NAM

Những ngày qua trên mạng xã hội tại Quảng Trị, nhiều người liên tục chia sẻ những bức "tâm thư" của hàng loạt giáo viên trong diện đã "dư" rất nhiều điều kiện theo quy định, nhưng vẫn mòn mỏi chờ được xét thăng hạng giáo viên.

"Tôi không mong được ưu ái hay đặc cách, tôi chỉ mong một cơ hội công bằng, xứng đáng với những cố gắng và cống hiến của bản thân", bức tâm thư tha thiết.

Dư điều kiện vẫn không được thăng hạng

Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên Trường tiểu học Cảnh Dương (xã Phú Trạch), là một trong những giáo viên vừa có "tâm thư" gửi đến các cơ quan chức năng tại Quảng Trị. Cô Huyền bắt đầu vào nghề dạy học từ năm 2008, khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Quảng Bình, cô được nhận vào dạy hợp đồng tại trường tiểu học thuộc xã vùng sâu Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cũ.

Năm 2014, cô Huyền được nhận vào biên chế của trường. Từ khi được dạy hợp đồng và đóng bảo hiểm, cô được xếp giáo viên hạng III với hệ số lương khởi điểm là 2.34 và mức tăng cao nhất của hạng này là 4.98.

Đến năm 2018, cô Huyền hoàn thành việc học và nộp bổ sung bằng đại học giáo dục tiểu học để được xét nâng hạng lên hạng II như quy định.

Tuy nhiên, hy vọng của cô mau chóng bị dập tắt. Nhà trường thời điểm đó thông báo phải chờ đến đợt thi nâng hạng thì giáo viên hạng III mới có cơ hội lên hạng II được.

Năm 2021, cô xin chuyển được về gần nhà là Trường tiểu học Cảnh Dương, xã Cảnh Dương cũ. Và từ đó cho đến nay, vẫn không có bất cứ một cuộc thi hay xét nâng hạng nào được tổ chức.

Hàng trăm giáo viên tại Quảng Trị có hàng chục năm cống hiến với nhiều thành tích nhưng quyền lợi lại thấp vì không được xét lên hạng II - Ảnh: Q.NAM

Trong khoảng thời gian đó, cô liên tục lập thành tích cao trong giảng dạy. Trong 4 lần tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cô có 2 lần đạt giải nhất; 2 lần thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thì đạt giải nhì. Cô còn đạt giải giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Ngoài ra, cô có 3 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Bên cạnh đó, từ khi được tuyển dụng biên chế đến nay, cô có đến 8 năm được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm được xếp Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Dù tôi đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm, thành tích thi đua, phẩm chất nghề nghiệp và hồ sơ đầy đủ nhưng tôi vẫn không có cơ hội được nâng hạng. Đồng nghĩa rằng, tôi đi dạy 17 năm thì hệ số lương cao nhất của tôi vẫn thấp hơn một giáo viên mới ra trường khoảng 10 năm", cô bộc bạch.

Thầy Trịnh Văn Hùng, giáo viên Trường THCS Quảng Tùng, xã Hòa Trạch, cũng chung cảnh ngộ. Đến thời điểm này, thầy Hùng đã có 13 năm làm giáo viên, trong đó 11 năm biên chế.

Thầy Hùng vào biên chế với bằng đại học đúng chuyên ngành, cũng trang bị đầy đủ các điều kiện về chứng chỉ, về thời gian giảng dạy đủ 9 năm và rất nhiều thành tích không chỉ cấp trường mà còn 2 lần đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 lần chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhưng thầy cũng mòn mỏi mong chờ ngày được xét nâng hạng nhiều năm qua.

"Đây là thiệt thòi không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều giáo viên, đặc biệt là những thầy cô đã gắn bó lâu năm, đang giữ hạng thấp nhưng luôn hoàn thành tốt, thậm chí xuất sắc nhiệm vụ", thầy Hùng chia sẻ.

Vướng cơ cấu tỉ lệ hạng?

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tại tỉnh Quảng Trị cũ trước khi sáp nhập có tổ chức đợt xét thăng hạng giáo viên. Nhưng tại Quảng Bình cũ, rất nhiều năm qua tỉnh không tổ chức xét thăng hạng.

Đến tháng 1-2024, Bộ Nội vụ có văn bản số 64/HD-BNV quy định tỉ lệ giáo viên được giữ hạng II tại mỗi đơn vị không được vượt quá 50% tổng số giáo viên cùng cấp học.

"Cơ cấu tỉ lệ hiện nay đã "đầy", khiến cơ hội của những giáo viên đã đủ, dư điều kiện gần như bằng không dù đã phấn đấu bền bỉ gần 20 năm", một giáo viên than thở.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết hiện tỉnh đã áp đủ chỉ tiêu cơ cấu các hạng theo quy định 64 của Bộ Nội vụ.

"Việc này nhiều giáo viên rất tâm tư. Sở cũng đã từng kiến nghị với bộ và tỉnh. Tuy nhiên, thẩm quyền về biên chế và thăng hạng là của ngành nội vụ", lãnh đạo này nói.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Trị nói đã nắm được hiện trạng nhiều giáo viên đủ điều kiện nhưng chưa được xét thăng hạng. Tuy nhiên, vì văn bản 64 của Bộ Nội vụ khống chế tỉ lệ nên không thể làm khác.

"Việc này đúng là có ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên khi nhiều người cống hiến nhiều năm nhưng quyền lợi không tương xứng. Sở sẽ nghiên cứu báo cáo với bộ vấn đề này để tìm giải pháp", lãnh đạo sở này nói.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn