Truyền thông châu Á choáng ngợp với SVĐ lớn nhất thế giới của Việt Nam

Dự án "siêu" sân vận động Trống Đồng đã được khởi công

Trong một sự kiện mang tính lịch sử của ngành thể thao và xây dựng nước nhà, siêu dự án Sân vận động Trống Đồng đã chính thức được khởi công. Nằm trong quần thể Thành phố thể thao Olympic do tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng kinh phí lên tới 925.000 tỷ đồng, công trình này không chỉ là một biểu tượng kiến trúc mới mà còn là lời khẳng định tầm vóc của Việt Nam trên bản đồ thể thao toàn cầu.

SVĐ Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, trở thành SVĐ lớn nhất thế giới khi hoàn thiện, đồng thời sở hữu hệ thống mái che đóng mở lớn nhất hành tinh, cho phép tổ chức sự kiện liên tục bất chấp thời tiết. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Khi hoàn thành, đây sẽ là SVĐ lớn nhất thế giới, vượt qua Rungrado 1st of May Stadium tại Triều Tiên với sức chứa 114.000 chỗ ngồi.

Chứng kiến quy mô tầm cỡ của dự án kể trên, tờ Thairath đã thể hiện sự ngưỡng mộ với tầm nhìn và khát vọng vươn mình của thể thao Việt Nam. Trong bài viết có tiêu đề "Kinh ngạc: Một quốc gia ASEAN xây dựng SVĐ lớn nhất thế giới”. Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan viết thêm: “Dự án được thực hiện nhằm nâng tầm thể thao Việt Nam và mở ra cơ hội đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế lớn như Asian Games, Olympic hay World Cup. Bên cạnh đó, Khu đô thị thể thao Olympic còn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm thể thao quan trọng trên thế giới”.

Không chỉ Thái Lan, truyền thông Malaysia cũng “phát sốt” trước sự kiện tầm vóc này của Việt Nam. “Không thể tin nổi! Việt Nam đang xây một sân vận động khiến cả thế giới phải ngoái nhìn.” đó là lời mở đầu đầy phấn khích của trang MakanBola (Malaysia) khi đưa tin về dự án Sân vận động Trống Đồng.

SVĐ Trống Đồng sẽ trở thành sân bóng lớn nhất thế giới sau khi đưa vào sử dụng

Trang này mô tả thêm: “Nếu hoàn thành đúng như thiết kế, Việt Nam sẽ vượt xa phần còn lại của Đông Nam Á. Đây không chỉ là sân bóng mà là tuyên ngôn về tầm vóc và tham vọng của một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ”.

Không chỉ truyền thông khu vực, truyền thông châu lục cũng chú ý tới công trình này của Việt Nam. Trang Football Tribe của Nhật Bản vừa có bài viết ca ngợi bước tiến mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực thể thao và hạ tầng quốc gia, khi chính thức khởi công Khu đô thị Thể thao Olympic tại Hà Nội, với Sân vận động Trống Đồng là công trình trung tâm.

Football Tribe mô tả, Sân vận động Trống Đồng là “một kỳ quan kể chuyện bằng kiến trúc”. Lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn biểu tượng văn hóa nghìn năm của dân tộc Việt, công trình có hình tròn tầng bậc cùng những đường nét uốn lượn mô phỏng chim Lạc, gợi hình ảnh một đất nước đang vươn mình tự tin bước vào thời đại công nghệ cao. Sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, trở thành sân vận động lớn nhất thế giới.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn