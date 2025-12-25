Triệt phá sới bạc giữa cánh đồng, thu giữ 170 triệu đồng

Theo thông tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp triển khai lực lượng, bất ngờ ập vào bắt quả tang một ổ nhóm đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.



Tại hiện trường, lực lượng Công an đã khống chế và bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 170 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ bát đĩa, 4 con xóc cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi phạm pháp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sới bạc này do Trần Quang Linh (SN 1993, trú tại xã Hà Trung) và Hoàng Sỹ Kiên (SN 1980, trú tại xã Tống Sơn) đứng ra thiết lập.

Để tạo nơi sát phạt cho các "con bạc", Linh và Kiên đã móc nối rồi thuê lại ngôi nhà của Hoàng Huy Hải (SN 1980, trú tại xã Tống Sơn).

Các đối tượng đã chọn địa điểm nằm biệt lập giữa cánh đồng, khu vực giáp ranh gần núi, nơi dân cư thưa thớt và ít người qua lại. Đáng chú ý, để đảm bảo an toàn, nhóm tổ chức còn cắt cử người canh gác chặt chẽ và cảnh giới từ xa nhằm báo động khi có người lạ tiếp cận.

Việc triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng liên quan. Và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai để đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: Báo Công Lý