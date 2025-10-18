Phung phí cơ hội, đội Công an Hà Nội bị SLNA chia điểm trên sân Vinh

V-League mùa này mới đi qua 6 vòng đấu nhưng đội bóng xứ Nghệ SLNA đã liên tục biến động ở ghế HLV trưởng. HLV Văn Sỹ Sơn là người mới nhất lên nắm đội SLNA nhưng với dàn cầu thủ mới dừng ở mức tiềm năng, họ bị đánh giá khó lòng làm nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội vốn đang bất bại từ đầu giải.

Với dàn sao nội binh gồm Nguyễn Quang Hải, Đình Bắc, Thành Long, Lê Văn Đô cùng các ngoại binh chất lượng Ingo, Artur, Alan, đội Công an Hà Nội tạo được thế trận tấn công khá áp đảo. Đáng chú ý những pha phối hợp tấn công của các học trò HLV Mano Polking khá nhuần nhuyễn, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Cao Văn Bình. Trong đó thủ môn của đội chủ nhà xuất sắc cản phá cú sút hiểm hóc của Artur, ngoài ra đội Công an Hà Nội còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đáng tiếc từ cú dứt điểm vọt xà ngang của Alan.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Công an Hà Nội nhận đòn "hồi mã thương". Trong cơ hội hiếm hoi có được, Lê Nguyên Hoàng tung cú sút phạt hiểm hóc ngoài vòng cấm địa đội Công an Hà Nội, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip ghi bàn thắng mở tỷ số cho SLNA.

Nỗ lực của các cầu thủ Công an Hà Nội ở hiệp 2 giúp họ có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 61. Tiền đạo Artur thoát xuống dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Trợ lý trọng tài căng cờ bắt lỗi việt vị với Artur nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải đã xác định bàn thắng hợp lệ cho đội Công an Hà Nội.

Tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội Công an Hà Nội vẫn không thể có thêm bàn thắng trước chủ nhà SLNA. Đáng tiếc nhất là tình huống Nguyễn Đình Bắc tung cú sút rất căng nhưng bị thủ môn Văn Bình cản phá hay pha thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn rồi đưa bóng vào lưới đội SLNA của Quang Hải nhưng sau đó trọng tài kiểm tra VAR và xác định lỗi việt vị, không công nhận bàn thắng.

Đội chủ nhà SLNA gặp khó khăn khi Dale Moore nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 88. Những phút còn lại của trận đấu (bao gồm cả 11 phút bù giờ), các cầu thủ Công an Hà Nội tổ chức tấn công dồn dập nhưng Phan Văn Đức rồi Đình Bắc đều không tận dụng được cơ hội có được. Sự lăn xả của các cầu thủ SLNA giúp họ giành được 1 điểm quan trọng trước Công an Hà Nội khi thủ hòa 1-1. Với kết quả này CLB Công an Hà Nội đạt 14 điểm, vẫn xếp hạng nhì trên bảng xếp hạng còn CLB SLNA có 6 điểm, tạm xếp hạng 11.

