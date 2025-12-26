23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong năm 2025

Theo thông báo tại phiên họp thứ 29 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chiều 25/12, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên.

Trong đó, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.100 tỷ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính hơn 900 tập thể và 3.000 cá nhân.

Cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Đồng thời, các cơ quan đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe người dân; vụ án có móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chiều 25/12. Ảnh: TTXVN

Năm qua, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng.

Công tác phòng chống lãng phí được đẩy mạnh, nhất là với dự án chậm tiến độ kéo dài, với nguyên tắc "không để lãng phí kéo dài nhưng không hợp thức hóa sai phạm". Chính phủ và bộ ngành, địa phương đã có phương án xử lý gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành rà soát, xử lý hơn 1.150 dự án và 10.900 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 đã hoàn thành xử lý, đưa vào sử dụng.

Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án với 373 bị can về hành vi lãng phí.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu "quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn" triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các sơ hở, bất cập, chồng chéo trong quy định cần sớm khắc phục. Việc xây dựng Nghị quyết của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn mới cần sớm hoàn thành để thực hiện.

Các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm cần tập trung xử lý, không để sai phạm cũ tái diễn. Với các công trình trọng điểm quốc gia, không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Các dự án chậm tiến độ phải sớm xử lý dứt điểm.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí cần thực hiện tối đa ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và giai đoạn thi hành án. Người phạm tội được khuyến khích tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế truy bắt đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net