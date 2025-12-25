Đại diện bóng đá Việt Nam ghi 18 bàn vào lưới đối thủ

Bóng đá Việt Nam có thêm những kết quả ấn tượng trong giai đoạn cuối năm 2025 với màn trình diễn ấn tượng của U19 futsal Việt Nam. Trong trận ra quân tại giải futsal U19 Đông Nam Á 2025, U19 futsal Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 18-0 trước U19 futsal Brunei.

U19 futsal Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng (Ảnh: VFF)

Vốn được đánh giá cao hơn, U19 futsal Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Đỗ Tuấn Vũ ghi bàn mở tỉ số cho U19 futsal Việt Nam ngay ở phút thứ 4.

Sau đó, các cầu thủ U19 futsal Việt Nam liên tiếp thể hiện sự vượt trội với thêm 17 bàn thắng được ghi. Đỗ Tuấn Vũ, Hoàng Minh Thức, Nguyễn Huỳnh Tuấn Việt ghi cú đúp bàn thắng, Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Thọ Minh ghi hattrick.

Trần Lê Bộ, Vũ Đại Học, Phạm Quang Huy và Nguyễn Minh Lương cũng điền tên vào danh sách ghi bàn với 1 pha lập công. Hai bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ U19 futsal Brunei.

U19 futsal Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo tại giải gặp chủ nhà U19 Thái Lan vào 20h00 hôm nay (25/12).

Tác giả: Như Đạt

Nguồn tin: vov.vn