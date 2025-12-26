Vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ cùng 'tiếp tay' cho nhóm cấp phiếu thử nghiệm giả ra sao?

Công ty Avatek của Hồ Thị Thanh Phương bị cáo buộc cấp khống phiếu thử nghiệm - Ảnh: Avatek

Ngày 25-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố hơn 100 bị can trong vụ án giả mạo trong công tác, đưa hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH khoa học TSL, Công ty CP khoa học công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Trong đó, ông Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH khoa học TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị truy tố các tội danh giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ) bị viện kiểm sát cáo buộc phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vợ của ông Khánh là Nguyễn Hà Linh bị truy tố hai tội danh giả mạo trong công tác và đưa hối lộ.

Bán khống 220.000 phiếu thử nghiệm sản phẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2020, trong quá trình kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, kiểm nghiệm, với mục đích thu hút nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương và nhiều nhân viên cấp dưới về chủ trương vừa phát hành phiếu kết quả thử nghiệm thật vừa phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Phiếu kết quả thử nghiệm là cơ sở pháp lý quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng để lập hồ sơ tự công bố, đăng ký sản phẩm. Thế nhưng nhóm của Lượng đã cấp khống phiếu mà không cần tiến hành kiểm nghiệm hoặc chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành...

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo TSL, phòng kinh doanh do Trần Minh Tân làm trưởng phòng cùng nhóm nhân viên chia nhau các phần việc trong đường dây cấp phiếu giả.

Trong đó, bộ phận kinh doanh được giao nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo khách hàng có nhu cầu. Chủ yếu là nhóm kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản.

Nhóm nhân viên đã đưa thông tin cho khách hàng về việc hỗ trợ trả kết quả nhanh, có thể chỉnh sửa kết quả phiếu thử nghiệm theo yêu cầu...

Từ đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã móc nối với nhân viên TSL làm phiếu thử nghiệm giả với giá từ 3 đến 5 triệu đồng một hồ sơ tự công bố sản phẩm và giá từ 7 đến 15 triệu đồng một bộ hồ sơ công bố sản phẩm.

Các phiếu thử nghiệm giả được Công ty TSL cấp nhanh chóng cho khách hàng mà không cần gửi mẫu, không phải chạy thử nghiệm.

Viện kiểm sát quy kết từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 117 tỉ đồng.

Từ tháng 2-2023, Hồ Thị Thanh Phương mâu thuẫn với Lượng nên tách ra làm riêng, thành lập Công ty Avatek.

Cũng với phương thức như trên, Phương đã chỉ đạo nhân viên Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Cựu cán bộ của Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỉ đồng, còn vợ được làm phó giám đốc công ty

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6-2020, Hồ Thị Thanh Phương quen biết với ông Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên của Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

Phương biết ông Khánh từng làm giúp việc cho Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm việc tại nhiều cơ quan chức năng của bộ nên có mối quan hệ rộng có thể giúp Công ty TSL.

Phương đã trao đổi và được Lượng đồng ý cho đi gặp nhờ ông Khánh giúp đỡ, thỏa thuận số tiền đưa cho chuyên viên Văn phòng Chính phủ dùng để quan hệ với các cán bộ tại các bộ ngành để giải quyết hồ sơ giúp TSL.

Đáng chú ý, Phương và Lượng còn bổ nhiệm vợ ông Khánh là bà Nguyễn Hà Linh làm phó giám đốc Công ty TSL chi nhánh Hà Nội. Sau này khi Phương tách ra thành lập Avatek thì bà Linh được bổ nhiệm làm phó giám đốc kinh doanh rồi làm giám đốc công ty.

Ban đầu, những lần ông Khánh đi quan hệ, đối ngoại giúp TSL thì đều gửi hóa đơn về công ty để thanh toán.

Nhưng từ năm 2021 Lượng và Phương thống nhất mỗi tháng chuyển cho ông Khánh 50 triệu đồng để có chi phí tiếp khách, đi "quan hệ" cho TSL. Còn từ tháng 7-2022, số tiền hằng tháng TSL cấp cho ông Khánh được nâng lên 100 triệu đồng.

Đối với những lần nộp hồ sơ đề nghị các bộ cấp phép chỉ định kiểm nghiệm thì Phương sẽ chuyển thêm tiền từ 50 đến 500 triệu đồng để Khánh tác động lãnh đạo, cán bộ "tạo điều kiện" cho TSL, cáo trạng nêu.

Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2023, Hồ Thị Thanh Phương đã chuyển tổng số gần 3,2 tỉ của Công ty TSL cho Khánh.

Đến khi thành lập Avatek, Phương chuyển 800 triệu đồng để ông Khánh và vợ tiếp tục hỗ trợ công ty này được cấp phép, chỉ định thử nghiệm với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Theo cáo trạng, sau khi nhận gần 4 tỉ từ Phương, vợ chồng Khánh chỉ đưa một phần cho các cán bộ ở một số bộ, ngành.

Cụ thể, Khánh có mối quan hệ từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành. Vì vậy từ năm 2020, Khánh đã tác động để các đơn vị này tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Sau khi cầm gần 4 tỉ đồng, từ năm 2020 - 2025, Khánh chỉ dùng hơn 1,5 tỉ đồng để làm quà Tết, mời cơm hoặc "cảm ơn" 21 cán bộ nêu trên sau khi có quyết định cấp phép.

Mỗi lần "cảm ơn" như vậy, Khánh đưa cho các cán bộ 10 - 50 triệu đồng, còn lại hơn 2,4 tỉ đồng, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ sử dụng cá nhân hết.

Vợ của Khánh là Nguyễn Hà Linh bị cáo buộc đã giúp sức Phương và Lượng làm giả 762 phiếu kết quả thử nghiệm. Linh còn giúp sức Phương đưa hối lộ số tiền 410 triệu đồng, cáo trạng nêu.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn