Hơn 6.750 thí sinh tranh tài chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2025

Các thí sinh dự thi ở 13 môn học gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và 6 môn ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật.

Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD&ĐT đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Đề thi được vận chuyển thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ tới tất cả các hội đồng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày 25/12, thí sinh tham gia các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và các môn Ngoại ngữ gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật; đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi.

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2026.

Ngày 26/12, Kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.

Với các môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học, Bộ GD&ĐT sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025 để bồi dưỡng, trước khi thi chọn đội tuyển.

Tác giả: H. Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân