Nhận định bóng đá SLNA vs HAGL, 17h00 ngày 15/6: Chiến thắng cho chủ nhà

Phân tích phong độ SLNA vs HAGL

Đang hơn 2 đối thủ phía sau 2 điểm nên SLNA nắm thế chủ động trong cuộc đua trụ hạng. Cơ hội trụ hạng lớn nhưng nguy cơ rớt hạng cũng không nhỏ đối với đoàn quân của HLV Phan Như Thuật trong những bước chạy nước rút cuối cùng của mùa giải. Cụ thể, cánh cửa ở lại V.League 2025/26 của SLNA sẽ mở rộng nếu đánh bại HAGL ở vòng này. Trong trường hợp không thắng, nguy cơ sẽ rất lớn bởi không ai dám chắc đội bóng xứ Nghệ sẽ thu về một kết quả như mong đợi trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng ở lượt cuối cùng. Nên nhớ, đội bóng sông Hàn chắn chắn sẽ ra sân với tinh thần “sống chết” trong trận đấu cuối bởi chỉ có chiến thắng mới mong trụ hạng.

Trước cuộc tiếp đón HAGL, những thông tin bất lợi như nhà tài trợ sẽ chia tay SLNA sau một thời gian gắn bó. Nhưng đó là câu chuyện không phải xảy ra lần đầu đối với đội bóng xứ Nghệ nên cầu thủ cũng không nên bận tâm và dù có hay không thì SLNA vẫn tồn tại. Quan trọng, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật cần phải biết “giữ giá” bản thân bằng một suất thi đấu ở V.League mùa tới. Như đã đề cập thì trước hết, họ cần phải đánh bại HAGL. Không chủ quan nhưng có thể khẳng định, đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi cho dù đội chủ nhà vắng ngôi sao ngoại hay nhất là Olaha do thẻ phạt, đồng thời, phong độ cũng không quá tốt cho dù đã thay tướng.

Nhận định cơ hội chiến thắng cho chủ nhà lớn là bởi HAGL bây giờ đã trụ hạng an toàn. Thói quen thường thấy, những đội bóng không có mục tiêu leo cao khi đã an bài thì thường có tâm lý xuề xòa với các đối thủ. Chất lượng đội hình của đội bóng phố Núi cũng không phải là cao. Nếu so về đội quân nội, HAGL và SLNA được đánh giá ngang nhau. Và khi đã trụ hạng, đội khách có thể có những tính toán theo hướng chuẩn bị cho mùa giải sau. Đơn cử như một khi Minh Vương đã sẵn sàng ra đi thì không bất ngờ khi HLV Lê Quang Trãi bố trí một cầu thủ trẻ khác thay thế để tích lũy kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho V.League 2025/26.

Thông tin lực lượng SLNA vs HAGL

SLNA: Olaha bị treo giò

HAGL: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến SLNA vs HAGL

SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng Zaracho, Văn Huy, Văn Bách, Bá Quyền, Nam Hải, Quang Vinh, Xuân Tiến, Kuku, Long Vũ.

HAGL: Trung Kiên, Văn Sơn, Jairo, Quang Nho, Du Học, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Marciel, Ngọc Quang, Brandao, Gia Bảo.

Dự đoán kết quả SLNA vs HAGL

Nếu HAGL tung ra đội hình mạnh nhất, chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất thì SLNA chưa chắc đã đảm bảo được chiến thắng. Nhưng trong bối cảnh đã trụ hạng an toàn lại phải đối đầu với một chủ nhà đang khát điểm thì xem ra, đội khách cũng khó lòng chơi như chưa trụ hạng. Đó là cơ hội tốt cho SLNA. Dù vậy, chủ nhà phải hết sức cẩn thận với bộ ba ngoại binh bên phía HAGL. Một khi họ thi đấu, đó sẽ là mối nguy cho chủ nhà nếu chủ quan, không có phương án để hóa giải hữu hiệu.

Dự đoán: 2-1

Tác giả: Hồng Quảng

Nguồn tin: bongdaplus.vn