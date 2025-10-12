Nguyễn Xuân Son chính thức trở lại thi đấu

Xuân Son trở lại thi đấu trong trận giao hữu với Trẻ PVF-CAND chiều ngày 11/10

Tối 11/10, Nam Định thông báo tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại sân cỏ sau gần 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng. Theo đó, trong trận đấu giao hữu với Trẻ PVF-CAND, tiền đạo sinh năm 1997 được tung vào sân khoảng 15 phút cuối trận, đánh dấu bước khởi đầu tích cực trong hành trình hồi phục nỗ lực của anh. “Xuân Son cần thêm thời gian để có được sự trở lại hoàn hảo", trang chủ CLB Nam Định kỳ vọng.

Trước đó, CLB Nam Định không đăng ký Xuân Son cho giai đoạn lượt đi của V.League 2025/26. Đội bóng thành Nam cho biết không muốn mạo hiểm với quá trình hồi phục chấn thương của tiền đạo này. HLV Vũ Hồng Việt muốn Xuân Son lấy lại được thể trạng tốt nhất trước khi chính thức tái xuất sân cỏ.

Được biết, Nam Định đang lên kế hoạch đưa Xuân Son trở lại danh sách đăng ký thi đấu từ giai đoạn lượt về V.League 2025/26. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ thi đấu trong khoảng thời gian nhất định từ băng ghế dự bị, nhằm đảm bảo hồi phục hoàn toàn thể lực và cảm giác bóng.

Sự trở lại của Xuân Son mang đến tin vui với NHM Việt Nam và CLB Nam Định

Thời gian qua, CLB Nam Định thuê riêng chuyên gia để phụ trách hướng dẫn Xuân Son và các cầu thủ chấn thương của Nam Định tập hồi phục. Trao đổi với truyền thông, Xuân Son cho biết anh đang rất ổn, sẽ sớm trở lại với thể lực tốt nhất trong thời gian tới. Tiền đạo nhập tịch hiện cũng khao khát cống hiến sớm trở lại để thi đấu cho Nam Định và cống hiến cho ĐT Việt Nam, sau khoảng thời gian tạm xa đội tuyển quốc gia, kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, diễn ra hồi tháng 1 năm nay.

Dù chưa thể thi đấu trọn vẹn, sự trở lại của Xuân Son vẫn là tin vui lớn cho cả Nam Định và ĐT Việt Nam. Nếu tình trạng hồi phục tiếp tục tiến triển tốt, HLV Kim Sang Sik sẵn sàng triệu tập anh trở lại đội tuyển.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn