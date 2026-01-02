Bất ngờ với số trận năm 2025 của sao U23 Việt Nam

Năm 2025 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam với nhiều thành tích ở các giải đấu thuộc lứa tuổi U23. Do đó, những cầu thủ chủ chốt của U23 Việt Nam cũng đã trải qua một năm thi đấu liên tục.

Ảnh: Hoài Thương.

Một trong những cầu thủ ra sân nhiều trận nhất trong năm qua của lứa cầu thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đã thi đấu tổng cộng 44 trận trên mọi đấu trường trong năm 2025.

Cụ thể, Đình Bắc ra sân 15 trận cho các cấp ĐTQG gồm U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam với các chiến dịch đáng chú ý là U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2026, vòng loại Asian Cup 2027 và SEA Games 33.

Trong khi đó tại cấp CLB, Đình Bắc thi đấu tất cả 29 trận cho CLB CAHN ở nhiều giải đấu khác nhau từ V-League đến Siêu Cúp Quốc gia, Cúp Quốc gia hay Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á.

Năm 2026 sẽ tiếp tục là một năm bận rộn với Đình Bắc khi anh đang cùng U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho U23 châu Á 2026. Đến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Đình Bắc sẽ tiếp tục phải thi đấu xa nhà khi cùng CLB CAHN làm khách của Tampines Rovers tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn