Bóng đá Việt Nam sắp có thêm một Nguyễn Xuân Son?

Sáng 13/8, CLB Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2025/2026. Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth cùng lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức V.league 2025/2026…

Hendrio Araujo có nối gót đồng hương Nguyễn Xuân Son khoác áo ĐTQG Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn bên lề buổi lễ, Giám đốc điều hành của CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đội đang hỗ trợ để tân binh Hendrio Araujo nhập quốc tịch Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Nội FC sẽ chưa sử dụng cầu thủ này trong giai đoạn đầu của mùa giải 2025/2026.

Sinh ra tại Brazil song từ nhỏ đã cùng gia đình tới Tây Ban Nha, Hendrio Araujo từng được đào tạo tại trung tâm huấn luyện La Masia nối tiếng của CLB Barcelona. Cầu thủ sinh năm 1994 cũng có thời gian khoác áo đội trẻ U16 của CLB xứ Catalan và đội trẻ của Real Betis. Năm 2020, Hendrio Araujo lần đầu tới Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Bình Định. Mùa giải 2024/2025, anh đã cùng Thép Xanh Nam Định đoạt chức vô địch V.league. Và mới đây Hendrio Araujo đã đạt được thoả thuận để khoác áo đại diện Thủ đô CLB Hà Nội FC

Việc Hà Nội FC không đăng ký Hendrio Araujo trong giai đoạn đầu không phải là một vấn đề chuyên môn, mà là một cách để đội bóng Thủ đô tối ưu hóa suất ngoại binh. Tương tự như cách CLB Thép Xanh Định đã làm với Nguyễn Xuân Son, Hà Nội FC cũng chấp nhận không sử dụng Hendrio trong giai đoạn đầu để có thể đăng ký anh với tư cách một cầu thủ nội ở giai đoạn sau của mùa giải.

Cũng cần nhớ rằng theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), một cầu thủ không có gốc gác của một quốc gia phải sinh sống liên tục 5 năm tại nước sở tại mới đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG nước đó. Như vậy Hendrio Araujo sẽ đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Việt Nam vào tháng 12/2025.

Hà Nội FC có thể giúp bóng đá Việt Nam có thêm một Nguyễn Xuân Son khi hỗ trợ Hendrio Araujo nhập tịch.

Được đánh giá là tiền vệ tấn công hàng đầu tại V.league hiện nay, nếu Hendrio Araujo nhập tịch thành công qua đó có thể khoác áo ĐTQG Việt Nam sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều lựa chọn hơn trong việc bố trí đội hình tại các giải đấu khu vực và châu lục. Điều này càng quan trọng hơn khi nhiều đội bóng trong khu vực đang "thay da đổi thịt" bằng làn sóng nhập tịch ồ ạt.

Cũng theo ông Tuấn, Hà Nội FC đặt mục tiêu đạt thành tích cao nhất tại cả V.league 2025/2026 và Cup Quốc gia. Giám đốc điều hành Hà Nội FC thẳng thắn cho biết rằng, hiện các CLB bóng đá chuyên nghiệp tại V.league đang được đầu tư rất mạnh đều này khiến giải đấu có tính cạnh tranh cao, song Hà Nội FC coi đây là cơ hội để trau dồi khả năng và thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Được thành lập vào năm 2006, sau hai thập kỷ liên tục “chinh chiến” tại các giải đấu quốc nội và khu vực, Hà Nội FC đã trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam, đóng góp quan trọng cho bóng đá Thủ đô và bóng đá nước nhà.

Theo đó, kể từ năm 2006 đến nay, Hà Nội FC đã giành 6 chức vô địch V-League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022), 5 Siêu Cúp Quốc gia: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022 và nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup, mang hình ảnh bóng đá Thủ đô ra đấu trường quốc tế.

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết: “20 năm qua, CLB Bóng đá Hà Nội đã cùng người hâm mộ viết nên một câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim Thủ đô. Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng: Sứ mệnh của CLB Bóng đá Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ”.

Hà Nội FC cũng là nơi đào tạo và phát triển nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long…, góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục, như danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018, Huy chương Vàng SEA Games 31 và 33, vô địch AFF Cup. Ngoài ra, CLB Bóng đá Hà Nội cũng được đánh giá cao về hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Tuấn Hải có thể sang châu Âu thi đấu CLB Hà Nội FC và Tuấn Hải đang tích cực tìm kiếm cơ hội để tiền đạo này có thể xuất ngoại thi đấu. Điểm đến tiềm năng cho chân sút của ĐTQG Việt Nam có thể là các CLB tại Latvia. Nếu thành công, Tuấn Hải là trường hợp tiếp theo sau Công Phượng, Văn Hậu, Quang Hải.. tới thi đấu tại lục địa già. “Đội đang tích cực tìm kiếm những đề nghị và nếu phù hợp, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để Tuấn Hải thực hiện nguyện vọng (xuất ngoại thi đấu)”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành CLB Hà Nội FC cho biết.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân