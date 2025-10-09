Lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh vào hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên; riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3 khoảng 1,1m, đỉnh lũ tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,18m; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng, sông Cầu tại trạm Gia Bảy, sông Thương tại trạm Cầu Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức báo động 2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức báo động 3 khoảng 0,5m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên báo động 3 khoảng 1,2m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên báo động 3 khoảng 0,7m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên báo động 3 khoảng 3,0 m.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3 và khuyến cáo lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV