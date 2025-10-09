Lũ sông Cầu đạt đỉnh, gần 2.000 người ở Bắc Ninh xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn

Tối muộn 8/10, lực lượng quân đội, công an, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và hàng nghìn người dân, trong đó có cả người cao tuổi, thanh niên đã tình nguyện gia cố đê khi nước sông Cầu lên cao tại khu vực đê Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh khu vực đê Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh

Là người trực tiếp tha gia đắp hộ đê, chị Nguyễn Thị Trà, giáo viên Trường mầm non Hòa Long, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) cho biết, hiện tại do học sinh đang trong quá trình nghỉ học để phòng tránh mưa lũ, chị và 8 cô giáo nữa tăng cường hộ đê, xúc cát, đắp bờ bao tránh tràn bờ từ 2 ngày hôm nay.

“Ngay từ chiều nay, có khoảng 40 giáo viên nữa hỗ trợ cùng người dân, bộ đội, công an kè thêm bờ nhằm tránh thiệt hại tàn sản không đáng có xảy ra. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, sau bão Yagi, nước sông Cầu cũng lên cao, người dân và lực lượng chức năng có mặt từ sớm để gia cố đê Đẩu Hàn”, chị Trà nói.

Trong đêm đông đảo người dân địa phương đã tới hộ trợ đắp đê Đẩu Hàn

Hàng nghìn bao cát đã được đắp nhằm ngăn mực nước sông Cầu tràn qua

Theo người dân phường Kinh Bắc cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, người dân chúng tôi lo sợ nước tràn qua đê, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Khi lực lượng chức năng cùng với chính quyền huy động người dân ra đắp đê ngăn tràn, người dân trong thôn, làng đồng lòng hưởng ứng tình nguyện hỗ trợ nhằm hạn chế thiệt hại không đáng có xảy ra".

Tại hiện trường, hơn 120 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đóng quân ở Lạng Giang, Bắc Ninh đã được tăng cường hỗ trợ việc đắp các bao tải cát ngăn tràn đê Đẩu Hàn.

Hơn 120 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 673, Quân đoàn 12 được huy động hỗ trợ bà con nhân dân đắp đê Đẩu Hàn

Theo báo cáo UBND phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, từ 7h ngày 7/10, khoảng 600 người và lực lượng công an, quân sự, bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại chỗ đắp được 600m đê bối bằng bao tải cát, bạt chắn sóng để chắn nước. Đến 8h ngày 8/10, khu Đẩu Hàn tiếp tục đắp đê ngăn nước, với thêm 2.500 bao tải, 600m bạt chắn sóng.

