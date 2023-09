Người trúng đấu giá hơn 32 tỉ đồng cho biển số xe 51K-888.88 vẫn "bặt vô âm tín"

Sáng nay 26-9, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Biển số xe được trúng đấu giá hơn 32 tỉ đồng song người trúng vẫn chưa nộp tiền. Ảnh chụp màn hình

Tại tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết từ ngày 15-9 đến nay đã việc đấu giá biển số xe ôtô đã diễn ra được 4 ngày. Qua đó, Công ty đấu giá đã đưa 95 số biển ra đấu giá, tổng số tiền dự thu là hơn 133 tỉ đồng.

Trong số 95 biển số đưa ra trúng đấu giá, theo đại tá Nguyễn Quang Nhật, đã có 7 người nộp để lấy biển số xe với tổng tổng số tiền là gần 11 tỉ đồng. Trong đó, có một trường hợp ở Hải Phòng đã hoàn thành các thủ tục cấp biển số trúng đấu giá.

Ông Nguyễn Quang Nhật cũng cho biết thêm theo quy định của Luật Dân sự, Luật Đấu giá tài sản, nghị quyết 73, nghị định 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ôtô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Cùng với đó, cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc (40 triệu đồng).

Trước đó, ngày 15-9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức phiên đấu giá đầu tiên 11 biển số được đấu giá thành công với tổng số tiền trúng đấu giá là 82 tỉ đồng. Trong đó, biển số "siêu đẹp" 51K-888.88 được "đại gia" đấu giá lên tới hơn 32 tỉ đồng và 30K - 555.55 (Hà Nội) giá trúng cao nhất 14,12 tỉ đồng. Những phiên đấu giá sau đó có dấu hiệu "hạ nhiệt", biển "siêu đẹp" 51K-777.77 chỉ được đấu với giá hơn 3 tỉ đồng,

Theo quy chế, giá khởi điểm của một biển số là 40 triệu đồng, mỗi bước giá 5 triệu đồng. Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng cho mỗi biển số muốn tham gia và 100.000 đồng phí hồ sơ.

Trường hợp trúng đấu giá, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá (trừ đi 40 triệu đồng đã đặt trước) vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Nếu không trúng đấu giá, số tiền 40 triệu đồng đặt trước sẽ được hoàn trả cho khách hàng đấu giá biển số trong vòng 3 ngày làm việc, biển số xe sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá ở các phiên tiếp theo.

