Người phụ nữ nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà mang đi xem diễu binh

Mâm cỗ gồm gà luộc và xôi ngũ sắc do chị Hà chuẩn bị. Ảnh: NVCC.

Tối 29/8, trung tâm thành phố Hà Nội vẫn mưa không ngớt. Dù vậy, nhóm bạn khoảng 20 người của chị Nguyễn Ngọc Hà (Phú Thọ) vẫn quây quần ở khu vực số 77 Kim Mã, cùng nhau "phá cỗ" sớm và chờ đến sáng 30/8 xem tổng duyệt diễu binh.

Chị Hà là người từng gây chú ý trên mạng xã hội hôm 24/8 với mâm xôi gà bắt mắt, khi chị cùng bạn bè ngồi trên phố Hùng Vương xem hợp luyện diễu binh.

Lần đó, mâm đồ ăn của gia đình chị Hà gồm có xôi ngũ sắc, bánh uôi của người Mường, thịt heo luộc hấp sả và gà luộc nhà nuôi. Bánh uôi là đặc sản, thường được người Mường chuẩn bị vào ngày lễ Quốc khánh (2/9) và Cách mạng Tháng Tám (19/8).

Lần này, chị tiếp tục nấu một tạ xôi, 4 con gà để mang từ Phú Thọ lên Hà Nội chung vui cùng nhóm bạn trong hội thiện nguyện.

Chị Hà và nhóm bạn quây quần ở phố Kim Mã, chờ đến giờ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: NVCC.



Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hà cho biết lần này chị chuẩn bị đơn giản hơn lần trước vì không có nhiều thời gian. 8h sáng, chị bắt đầu nấu xôi, luộc gà, sau đó nhanh chóng di chuyển từ Phú Thọ lên Hà Nội.

Khoảng 2h, người phụ nữ có mặt tại Hà Nội, tranh thủ thời gian dạo phố cùng bạn rồi sau đó quay về "điểm tập kết" cùng cả nhóm trên phố Kim Mã. Chị Hà vui vẻ kể rằng chị chỉ giữ lại một con gà cùng một ít xôi cho cả nhóm. Số còn lại, chị đã mang tặng cho những người khác.

"Các bạn của tôi rất thích xôi ngũ sắc do tôi nấu nên lần này tôi nấu thêm. Lượng xôi và gà tôi chuẩn bị khá nhiều nên tôi đã chia cho những khác", chị Hà chia sẻ, đồng thời cho biết nhóm của chị còn mua thêm một chiếc bánh, bên trên vẽ hình lá cờ Tổ quốc, để cùng nhau đón ngày Quốc khánh.

6h30, hoạt động tổng duyệt diễu binh sẽ chính thức bắt đầu. Còn hơn 6 giờ chờ đợi, trời lại mưa, chị Hà và nhóm bạn vẫn quyết định ổn định vị trí tại phố Kim Mã để chào đón các khối diễu binh, diễu hành. Người phụ nữ nói rằng nhờ có nhóm bạn thân, việc chờ đợi không còn là vấn đề vì ai cũng vui vẻ, hào hứng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 30/8, khu vực Bắc bộ nhiều khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và từ chiều có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ khu vực dao động vào khoảng 23-32 độ C.

Tác giả: Ánh Hoàng - Thái An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn