Người mẹ kể lại khoảnh khắc ôm con lao vào chốt bảo vệ diễu binh

Người mẹ ôm con cầu cứu giữa phố Hà Nội phong tỏa diễu binh Trong lúc Hà Nội phong tỏa đường để sơ duyệt diễu binh, chị Hương Phạm bế con 13 tháng tuổi sốt cao, hoảng loạn lao vào chốt CSGT và được đưa đi cấp cứu.

Ngày 27/8, nhiều người dân và du khách đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước đó, Công an TP Hà Nội đã tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường, bắt đầu từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8, để phục vụ công tác sơ duyệt.

Sáng cùng ngày, chị Hương Phạm ở nhà chăm hai con nhỏ, bé lớn 5 tuổi và bé út 13 tháng tuổi. Bé út bị sốt, sau khi uống thuốc hạ sốt thì tạm ổn, nhưng đến khoảng 16h, bé lại sốt cao, sau đó lên cơn co giật.

"Tôi đã sơ cứu tại nhà và gọi bố cháu về để đưa đi Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, chồng tôi là công an đang trực chốt nên không thể về ngay", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khoảng 20h30, tranh thủ có người trông giúp bé lớn, chị Hương bế con nhỏ bắt taxi vào viện. Trên đường đi, bé tiếp tục sốt cao. Khi xe vừa qua hầm chui Đại lộ Thăng Long, rẽ lên đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp đoàn xe diễu binh, tuyến đường bị phong tỏa, taxi mắc kẹt. Đúng lúc đó, bé lên cơn co giật lần thứ hai.

Quá hoảng loạn, chị ôm con lao khỏi xe, được một người đi xe máy hỗ trợ mang đồ giúp và chạy tới chốt CSGT gần đó cầu cứu.

Ngay lập tức, lực lượng công an đưa hai mẹ con đến phòng khám gần nhất nhưng nơi đây đã đóng cửa. Không chần chừ, các chiến sĩ CSGT dùng xe công vụ chở thẳng bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Lúc ấy tôi rất run. Trên xe có 2 anh CSGT liên tục động viên, an ủi, rồi cùng bế bé vào tận giường cấp cứu”, chị Hương xúc động kể.

Chị Hương Phạm cùng người đi xe máy đến cầu cứu các chiến sĩ CSGT.

Trưa 28/8, chồng chị đã gọi điện tới Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để gửi lời cảm ơn.

“Gia đình tôi thật sự biết ơn các anh đã hết lòng hỗ trợ nhân dân, đặc biệt trong việc quan tâm đến sức khỏe cho trẻ nhỏ. Từ tận đáy lòng, tôi chúc các anh nhiều sức khỏe để hoàn thành công việc, bởi tôi biết những ngày này các anh trực chốt rất vất vả”, chị nói.

Hiện sức khỏe cháu bé đã tạm ổn và đang tiếp tục điều trị tại viện. Đoạn clip ghi lại cảnh chị Hương ôm con chạy cầu cứu cũng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.

Chị cho biết thêm, ngoài sự giúp đỡ của lực lượng công an, chị rất cảm kích người đi xe máy đã hỗ trợ mẹ con, nhưng vì lúc quá vội nên chưa kịp xin thông tin liên lạc để cảm ơn.

