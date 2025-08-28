Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, đoàn quân gồm lực lượng Công an và Quân đội đã đi qua các phố phường
Góc cận cảnh thấy rõ những bước đi mạnh mẽ của lực lượng Cảnh sát cơ động CAND
Khối nữ sỹ quan đặc nhiệm CAND mang súng tiểu liên bắn nhanh MP5 gây ấn tượng mạnh
Khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Khối nữ cảnh sát giao thông đi trong tiếng reo hò của người dân
Lực lượng CAND tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Lực lượng CAND được người dân đón chào nồng nhiệt
Các khối Quân đội nhân dân cũng được người dân dành tình cảm đặc biệt
Hàng quân đi dưới rừng cờ Tổ quốc
Những nữ sỹ quan quân y rạng ngời
Nữ sỹ quan Gìn giữ hòa bình Việt Nam với súng STV-215 phù hợp cho nhiệm vụ tính cơ động cao như tác chiến trong đô thị, tuần tra biên giới và hoạt động của lực lượng đặc nhiệm.
Hình ảnh thật đẹp của các nữ sỹ quan QĐND Việt Nam
Hình ảnh thật đẹp trong thời đại hòa bình
Đoàn quân trùng điệp đi trong lòng phố phường Hà Nội
Giữa lòng Hà Nội cũng có mầu sắc khối Dân quân các dân tộc Việt Nam
Chân dung nữ sỹ quan QĐND Việt Nam
Người dân hò reo khi các khối đi qua
Hình ảnh cận cảnh hiếm thấy khi đoàn quân diễu binh, diễu hành qua phố phường Hà Nội
Đoàn quân in bóng trên phố phường Hà Nội
Hình ảnh cận cảnh ấn tượng đoàn quân diễu binh, diễu hành đi giữa phố phường Hà Nội
Tác giả: Phú Khánh
Nguồn tin: anninhthudo.vn