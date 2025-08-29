Người dân đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình. Dù dự báo thời tiết có mưa to, nhưng ngay từ sáng 29/8, rất đông người dân đã có mặt trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường để giữ chỗ, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.