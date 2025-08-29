Người dân đội mưa chờ xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào lúc 6h30 ngày 30/8 tại Quảng trường Ba Đình. Dù dự báo thời tiết có mưa to, nhưng ngay từ sáng 29/8, rất đông người dân đã có mặt trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường để giữ chỗ, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Cơn mưa lúc 19h30 tối 29/8 cũng không cản được người dân háo hức chờ xem buổi tổng duyệt A80 vào sáng 30/8. Rất nhiều người che ô, mặc áo mưa đứng nguyên tại vị trí.
Trên các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo, trước cổng Bệnh viện Xanh Pôn, phố Trần Phú... rất đông người xếp hàng giữ chỗ chờ xem Tổng duyệt.
Thật cảm động trước cảnh hàng ngàn người che ô ngồi sát bên nhau chờ đợi hơn 10 tiếng nữa mới đến giờ duyệt binh.
Nhiều em nhỏ đi cùng gia đình kiên nhẫn ngồi đợi trong mưa...
Những chiếc ô đủ màu sắc tạo nên một bức tranh thật đẹp và cảm động...
Cơn mưa rào không hề làm giảm đi sự háo hức của người dân trước sự kiện trọng đại của Đất nước.
Khung cảnh đông đúc người dân tại Nguyễn Thái Học. Ai cũng háo hức chờ đợi giây phút được chiêm ngưỡng các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, Xã Tam Dương Bắc - Phú Thọ chia sẻ "Dù sáng 30/8 mới tổng duyệt nhưng tối 29 tôi đã có mặt. Thấy bà con đến đông, không khí trang nghiêm và rộn ràng, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và mong muốn được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt."
Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trong dịp Đại lễ này.
Tác giả: Thiên Anh- Bảo Giang
Nguồn tin: kienthuc.net.vn