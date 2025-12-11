Người phụ nữ dùng xyanua sát hại người tình rồi lao xe xuống đèo Bảo Lộc bị truy tố tội giết người

Trần Nguyễn Thu Trang - Ảnh: A.X.

Ngày 11-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Cho mèo ăn thử xyanua trước khi cho người tình uống

Theo hồ sơ vụ việc, Trần Nguyễn Thu Trang và ông M.H.V. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) có quan hệ yêu đương nam nữ từ khoảng năm 2022. Đến cuối tháng 8-2024, Trang và ông V. phát sinh mâu thuẫn. Trang cho rằng ông V. lừa dối tình cảm của Trang và do áp lực kinh tế gia đình nên nảy sinh ý định giết chết ông rồi tự sát.

Trang lên Facebook đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận 7 viên xyanua của một người giao hàng (không rõ tên, địa chỉ), Trang kiểm tra lại có phải là xyanua không bằng cách lấy một phần nhỏ của một viên hòa vào nước cho mèo uống.

Thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó, Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi ni lông hàn kín cất giữ.

Ngày 20-10-2024, ông V. lái ô tô đến phòng trọ của Trang ở TP.HCM để chở Trang về nhà cha mẹ Trang tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chơi. Tại đây, Trang và ông V. có quan hệ tình dục với nhau một lần.

Khoảng 16h cùng ngày, ông V. lái ô tô chở Trang quay về TP.HCM. Trước khi đi, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho ông ly cà phê để lên xe uống.

Lúc này, Trang nảy sinh ý định sẽ dùng chất độc xyanua để đầu độc giết ông V.. Trên đường về, tới quốc lộ 30 đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, lợi dụng lúc ông V. tập trung lái xe, Trang dùng áo khoác che ly cà phê, một tay lấy túi ni lông chứa chất độc xyanua cất trong túi xách cho vào ly cà phê.

Sau khi uống cà phê khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, mở cửa và gục xuống đường. Trang biết ông V. đã bị trúng độc, nên xuống xe nhờ người dân gần đó giúp đưa ông lên xe và chở về TP.HCM.

Khi đến gần một vựa trái cây ven đường ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Trang mở cửa kính vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường, sau đó đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận -Trung Lương - TP.HCM.

Khi xe đến đoạn gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, dừng xe lại kiểm tra, Trang phát hiện ông V. đã tử vong.

Trang tiếp tục lái xe đến phòng trọ của mình tại phường Tân Thuận (TP.HCM) để vào nhà cất đồ. Khi vào phòng trọ, Trang lấy một lượng nhỏ xyanua đã nghiền vào tờ giấy, pha vào ly nước cam để trên xe và đổ bỏ toàn bộ số xyanua đã nghiền còn lại vào bồn rửa tay và xả nước.

Sau đó, Trang lấy toàn bộ số viên xyanua còn lại xé túi ni lông, ném qua hàng rào lưới B40 phía sau nhà, khu vực kênh rạch. Trang ra xe uống ly nước cam có pha chất độc để tự tử thì bị ngất trên xe.

Chở xác người tình lao xe ở đèo Bảo Lộc

Đến khoảng 1h ngày 21-10-2024, Trang tỉnh dậy và lái xe đi đến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tại đây, Trang chạy qua chạy lại đèo nhiều lần và dừng tại đài tưởng niệm, vứt bỏ ly nước cam.

Khoảng 12h cùng ngày, Trang lái xe từ hướng đèo Bảo Lộc về TP.HCM, đến đoạn thuộc phường 3, tỉnh Lâm Đồng thì đánh lái sang trái cho xe ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc. Xe bung túi khí nên Trang chỉ bị xây xát.

Trang leo ra ngoài xe và kẹt chân vào đá bị thương. Trang kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường phát hiện có nhiều điểm bất thường nên đã trưng cầu Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phối hợp điều tra.

Từ các dấu tích tại hiện trường, công an xác định người đàn ông tử vong trước khi xảy ra tai nạn và nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Trang thừa nhận sát hại người tình bằng xyanua vì ghen tuông.

Hành vi trên của Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người; quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi này đã phạm tội "giết người" và tội "hủy hoại tài sản" - cáo trạng nêu.

