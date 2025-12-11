Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đoàn đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày làm việc (11-12/12/2025), HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung 33 Báo cáo về kết quả năm 2025, nhiệm vụ năm 2026, bao gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; cải cách hành chính, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm; hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan.

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét thông qua 44 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, với nhiều nội dung tác động toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân, như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã có khó khăn về công tác sắp xếp, bố trí; Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn 02 nhóm nội dung chính: Hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn tỉnh; Công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp cũng duy trì tiếp nhận ý kiến cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến với ba số máy: 02383.598.828, 02383.598.800 và 02383.598.747.

