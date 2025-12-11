Bị xử lý vì tung tin bịa đặt về vụ án Đoàn Văn Sáng ở Lạng Sơn

Ngày 11-12, Công an xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị mới xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt về bản chất của vụ việc khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền lên không gian mạng.

Công an làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật về vụ án Đoàn Văn Sáng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an xã Hữu Lũng, liên quan đến vụ án Đoàn Văn Sáng giết người xảy ra trên địa bàn, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, suy diễn, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra của công an.

Trước tình hình trên, Công an xã Hữu Lũng đã chủ động nắm tình hình, xác minh, làm rõ hành vi và xử lý 2 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật, góp phần kịp thời ổn định dư luận, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra vụ án hình sự.

Cụ thể, Công an xã Hữu Lũng đã làm việc với N.V.A.. Quá trình làm việc, A. đã thừa nhận hành vi phát ngôn những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng liên quan đến diễn biến vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, gây hoang mang nhân dân. N.V.A. bị xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ luồng Livestream đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân ngày 29-11.

Đối với trường hợp T.L. có hành vi Livestream với tiêu đề "dựng lại hiện trường". Công an đã mời T.L. lên làm việc, yêu cầu gỡ bỏ luồng Livestream và cam kết không tái phạm.

Công an xã Hữu Lũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng, mang tính suy diễn, bịa đặt liên quan đến các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Người dân chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống do cơ quan chức năng cung cấp.

Khi phát hiện các thông tin sai sự thật, người dân kịp thời thông báo cho công an xã hoặc cơ quan chức năng nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động