Truy tố người phụ nữ ở Đồng Nai đầu độc người thân bằng xyanua

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, thuộc huyện Nhơn Trạch trước đây) bị truy tố về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân cùng cấp để chuẩn bị đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2022 xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng nên Bích lên mạng xã hội mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng để tự tử. Tuy nhiên, thời điểm này Bích xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc với chị dâu là T.T.N nên Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T (sinh năm 2006, con trai chị N).

Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Khoảng 13h30, ngày 22/6/2024, Bích bỏ xyanua vào trong viên thuốc con nhộng rồi đưa cháu N.H.B.T uống với lý do là giúp điều trị mụn. Hậu quả là cháu N.H.B.T bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu và tổn thương cơ thể 23%.

Trước đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, Bích dùng xyanua đầu độc 3 người thân khác dẫn đến tử vong gồm: anh N.T.T.T (sinh năm 1985, chồng của Bích), cháu N.K.D (sinh năm 2017, con của em gái) và cháu N.H.N (sinh năm 2012, con anh ruột).

Từ lời khai của Bích, lực lượng chức năng đã tìm được bình xyanua là vật chứng vụ án được giấu tại nghĩa trang gần nhà.

Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.

