"Cạm bẫy" phía sau những lời mời chào hấp dẫn

Các nạn nhân bị đưa vào các công ty lừa đảo tại Campuchia, họ bị quản thúc, hạn chế sử dụng điện thoại, bị ép làm việc nhiều giờ trong ngày, không được hưởng mức lương như lời hứa hẹn của các đối tượng. Một số bị đe dọa đánh đập, bị trừ lương, có trường hợp bị ép phải bán dâm. Muốn trở về nước, họ phải nộp tiền chuộc cho các đối tượng.

Nước mắt người trong cuộc

Trước khi trở thành nạn nhân trong đường dây mua bán người, L.T.A (SN 2005, trú tại Lào Cai) từng sang Campuchia làm việc. Bởi thế, hơn ai hết, cô gái này hiểu rõ tính chất công việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia. Vậy nhưng, dù đã cảnh giác, cô vẫn rơi vào cái "bẫy" của các đối tượng mua bán người. Lần này, không dừng lại ở việc bị đe dọa đánh đập, L.T.A còn phải nộp tiền chuộc mới được trở về nước.

"Khi rủ tôi sang Campuchia, đối tượng nói rằng sẽ làm nhân viên nhà hàng, lương tháng là 12 triệu đồng. Với một người không có trình độ học vấn và tay nghề như tôi, đây là khoản thu nhập không nhỏ. Trong khi đi đó, người giới thiệu, đưa dẫn lại là người quen biết nên tôi hoàn toàn tin tưởng, nào ngờ…", nhớ lại sự việc xảy ra ở nơi được ví như "địa ngục trần gian", nạn nhân L.T. A không giấu được hoảng sợ.

Theo chia sẻ của L.T.A thì cùng đi với chị trong hành trình này còn có C.T.T (SN 2005, trú tại Lào Cai). Cả hai được Lưu Ngọc Huân (SN 1990, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và Cổ Thị Thứ (SN 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đón xuống Hà Nội rồi đưa sang PhnômPênh, Campuchia (Thứ là cô của nạn nhân C.T.T). Sau đó, tiếp tục được vào khu tự trị Kim Tài 5.

"Khi đến đây, cả hai chúng tôi quá ngỡ ngàng nhưng mọi sự đã không thể xoay chuyển. Chúng tôi bị đưa vào công ty lừa đảo, bị quản thúc, không được ra ngoài, hạn chế sử dụng điện thoại; bị ép làm nhiều giờ/ngày, không được hưởng mức lương như lời hứa hẹn của các đối tượng. Trong quá trình này, chúng tôi còn bị đe dọa trừ lương, bị doạ đánh rồi phạt nếu không đạt chỉ tiêu…"- L.T.A tiếp lời.

L.TA làm việc tại Campuchia đến khoảng tháng 5/2025, do mang thai, không đủ sức khoẻ đã xin các đối tượng về nước. Lúc này, Thứ yêu cầu L.T.A phải chuyển 50 triệu đồng để đền bù tiền hợp đồng. Hoàn cảnh kinh tế của L.T.A chẳng khấm khá gì nên cô không thể lo được số tiền trên. Vì thế, Thứ yêu cầu L.T.A phải chuyển 5 triệu đồng để chi phí đi đường, phần còn lại đối tượng cho xác nhận nợ thì mới cho về nước.

Theo chia sẻ của L.T.A thì nạn nhân đi cùng với chị là C.T. T cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù là người nhà của Thứ, C.T.T vẫn phải bỏ tiền chuộc mới được các đối tượng cho về nước.

Không may mắn như trường hợp L.T.A, nạn nhân S.T.Q (SN 2001, trú tại tỉnh Lào Cai) không chỉ bị cưỡng bức lao động tại nhiều công ty khác nhau mà còn bị chủ người Trung Quốc ép phải đi bán dâm. Chị S.T.Q chỉ được trở về Việt Nam khi gia đình đã chuyển đủ cho các đối tượng 39 triệu đồng tiền chuộc.

Bắt giữ 3 đối tượng gây án

Liên quan đến vụ án trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Lưu Ngọc Huân, Cổ Thị Thứ và Lương Thị Sơn (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Mua bán người".

Quá trình điều tra xác định, trước khi trở thành bị can trong đường dây mua bán người, Huân và Thứ từng sang Campuchia làm thuê tại công ty lừa đảo qua mạng. Trong quá trình đó, hai đối tượng từng bị ép làm việc quá sức khi không thực hiện đạt các chỉ tiêu nên các đối tượng phải về nước. Từng rơi vào cảnh ngộ như vậy, thế nhưng vì hám lời, các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng: Lưu Ngọc Huân, Cổ Thị Thứ, Lương Thị Sơn.

Khoảng tháng 10/2023, Huân được người quen giới thiệu đến làm thuê cho 1 đối tượng Trung Quốc, tên thường gọi là Đen. Huân liên hệ và được cho xe đón sang khu tự trị Kim Tài 5 Sihanouk, Campuchia; sau đó, được đưa vào bộ phận (tổ) với nhiệm vụ gọi điện hoặc thông báo qua mạng xã hội để làm quen với những người Việt Nam sau đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lôi kéo tham gia làm nhiệm vụ trên app, đầu tư tiền ảo…

Huân làm việc ở đây được vài ngày thì Đen trao đổi với anh ta về việc tìm thêm người ở Việt Nam sang làm tại công ty lừa đảo của Đen; mỗi người giới thiệu, Đen sẽ trả công 500 USD. Đồng thời, nếu tìm được nhiều người thì sẽ giao cho Huân làm tổ trưởng bộ phận (hoạt động lừa đảo); được trả lương cứng là 1.200 USD và hưởng lợi nhuận % hoa hồng từ công việc của nhân viên.

Sau đó, Huân về Việt Nam gặp và rủ Thứ cùng đi làm thuê cho Đen, Thứ đồng ý. Sau khi Thứ làm hộ chiếu, cả hai được công ty hỗ trợ vé máy bay đi TP Hồ Chí Minh để đến cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh, xuất cảnh sang Campuchia và được bố trí xe đưa đón vào khu tự trị Kim Tài 5. Sau một thời gian làm việc, Huân trao đổi với Thứ về việc tìm thêm người sang làm cho công ty của Đen; mỗi người giới thiệu sang làm thì công ty sẽ trả hoa hồng là 500 USD/người, Thứ đồng ý.

Ban đầu, Thứ liên hệ với 2 người gồm L.T.A; C.T.T rủ đi sang Campuchia làm thuê. Sau đó, cũng với thủ đoạn như trên, Thứ tiếp tục liên hệ, rủ H.V.S (SN 1996); C.K.B (SN 2001, ở tại tỉnh Lào Cai) giao cho Huân đưa sang Campuchia.

Đối với việc môi giới cho 4 người trên sang làm việc tại Campuchia, Thứ được Đen trả tiền công là 2000 USD và được công ty cho hưởng từ 1-5% lợi nhuận từ việc lừa đảo của các bị hại nêu trên. Theo quy định của công ty, nếu muốn đi về Việt Nam thì phải đặt cọc từ 1.500 -2.000 USD nên Thứ xin để lại số tiền này đặt cọc để thường xuyên đi về Việt Nam lo công việc gia đình.

Cuối năm 2023, khi về Việt Nam nghỉ Tết, Thứ đã bị công ty trừ 26 triệu đồng tiền đi lại trong số 2.000 USD nói trên; được Đen đưa cho 200 USD tiền mặt. Số còn lại công ty vẫn giữ. Đối với Huân, do tìm được nhiều người nên Huân được Đen giao cho quản lý bộ phận; được hưởng lương cứng 1.200 USD và hưởng lợi % từ số tiền mà các nhân viên kiếm được.

Về phần bị can Lương Thị Sơn, khoảng tháng 10/2024, đối tượng đến bộ phận do Huân quản lý. Tháng 1/2025, thời điểm về nghỉ Tết Nguyên đán, Huân đã trao đổi với Sơn về việc tìm người sang làm tại công ty của Đen, sẽ trả công cho việc lừa mỗi người là 500 USD. Sau Tết Nguyên đán, Sơn trao đổi với Huân về việc rủ được 4 người gồm L.T.T.C; S.V.S (cùng SN 2003); S.V.Đ (SN 1998); S.V.Q (1997, cùng trú tại tỉnh Lào Cai). Sau đó, đối tượng thông báo thêm có S.T.Q (SN 2001) cùng đi…

Sau đó, Huân đưa và bố trí đón những người trên đưa đến khu Kim Tài 5 và tiếp tục cưỡng bức lao động như trên. Về số tiền môi giới 5 người trên, Đen chi trả cho Huân 2.500 USD; số tiền này Huân chưa đưa cho Sơn mà tiếp tục đặt cọc lại cho Sơn có thể đi về Việt Nam thuận lợi.

S.T.Q làm cho Huân 3 tháng thì được chuyển đến công ty khác cùng khu và bị chủ Trung Quốc ép đi bán dâm. Do không chịu được nên S.T.Q liên hệ Huân xin về, đối tượng yêu cầu phải nộp tiền chuộc cho công ty. Trường hợp của nạn nhân L.T.T.C cũng như vậy… Quá trình điều tra, ngày 4/9, đối tượng Cổ Thị Thứ đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành triệu tập Lưu Ngọc Huân để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Huân và Thứ đã khai nhận hành vi mua bán người. Đến ngày 8/9, Sơn đã đến Công an tỉnh Lào Cai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, đây chỉ là một trong các đường dây mua bán người được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công trong thời gian qua. Theo đánh giá của Công an tỉnh Lào Cai, tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người ra nước ngoài vẫn nguy cơ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân