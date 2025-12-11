Thảo luận tại tổ 1: Đề xuất nhiều nội dung tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cấp xã

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 1

Đại biểu Hoàng Lân – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận

Thảo luận tại Tổ 01, các đại biểu cơ bản đồng tình với nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; trong đó đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy...

Đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026, đại biểu cho rằng mục tiêu này là rất lớn do vậy đề nghị UBND tỉnh cần phải có giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh có giải pháp để giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ sử dụng đất và tăng cường phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ý kiến của đại biểu đề nghị đánh giá đúng thực chất mục tiêu "gần dân, sát dân" của việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vì vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để đạt được mục tiêu này.

Đại biểu Dương Đình Chỉnh – Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc phát biểu

Theo đại biểu Dương Đình Chỉnh – Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc, tỉnh cần chỉ đạo các Sở, ngành ban hành tiếp các văn bản, quy trình để hướng dẫn thực hiện một cách đồng bộ trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp; cần kịp thời phản hồi những ý kiến, kiến nghị, trao đổi của địa phương; tăng cường hỗ trợ và phối hợp với các địa phương. Tỉnh cần điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các khoản thu, đặc biệt là đối với các xã gặp khó khăn; chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc kiểm đếm, đo đạc lại đất đai; ưu tiên nguồn lực để đầu tư giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường kết nối liên xã. Nhấn mạnh Nghệ An có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp nhưng hiện tại đang thiếu vùng quy hoạch sản xuất tập trung, đại biểu Chỉnh đề nghị tỉnh cần sớm hoàn thành quy hoạch vùng sản xuất tập trung; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.

Đại biểu Nguyễn Duy Cần – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị đánh giá đúng thực chất mục tiêu "gần dân, sát dân" của việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

Cùng với những quan tâm vĩ mô liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề cụ thể, cấp thiết liên quan đến đời sống của người dân được các đại biểu chuyển tới kỳ họp.

Đại biểu Hà Thái Sơn – Phó Chủ tịch HĐND phường Thành Vinh phát biểu

Đại biểu Hà Thái Sơn - Phó Chủ tịch HĐND phường Thành Vinh cho hay, trên địa bàn Phường đang có 03 trường (mầm non, cấp 1, cấp 2) hiện tại phải đi thuê địa điểm để học tập, gây nhiều khó khăn. Trước đây, TP. Vinh cũ đã có chủ trương xây 03 trường này, thậm chí đã có việc đền bù giải phóng mặt bằng, nhưng do vướng mắc trong thực hiện chuyển tiếp chính quyền hai cấp nên chưa thể xây dựng. Hiện tại, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục xây dựng, phường phải trả tiền thuê 3 địa điểm này là 4,8 tỷ đồng/năm. Đại biểu Sơn đề nghị Sở Tài chính xem xét bổ sung khoản 4,8 tỷ đồng này (bổ sung ngoài dự toán) để phường thực hiện chi trả tiền thuê. “Nếu để phường tự cân đối ngân sách chi trả thì rất khó khăn vì ngân sách phường sau khi thành lập chỉ đang ở mức đủ duy trì hoạt động" – ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, đại biểu Sơn cho biết, tỉnh đã giao cho UBND các phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2025 (gồm kế hoạch vốn) từ ngày 17/11, sau gần một tháng triển khai, phường nhận thấy có một số bất cập, do đó đề nghị tỉnh cho phép UBND các phường/xã được phép điều chỉnh cơ cấu kế hoạch vốn giữa các dự án. Nếu không giao cho phường, thì đề xuất các phường báo cáo và xin ý kiến của UBND tỉnh để được điều chỉnh cơ cấu kế hoạch vốn này, việc này sẽ giúp các phường chủ động trong việc đầu tư các công trình cần thiết, nâng cao tính chủ động và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Nguyễn Thị Hương phản ánh những bất cập trong thực hiện giá đền bù đất nông nghiệp thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn các xã của huyện Hưng Nguyên trước đây

Đại biểu Nguyễn Công Văn phản ánh những bất cập trong thực hiện Thuế phi nông nghiệp

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hải trao đổi về công tác khắc phục hậu quả thiên tai và đầu tư một số tuyến đường

Tại phiên thảo luận ở Tổ 1, các đại biểu cũng đã phản ánh đến việc đầu tư một số tuyến đường cụ thể trên địa bàn một số phường/xã; việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai tại địa bàn thành phố Vinh cũ; những bất cập trong thực hiện thuế phi nông nghiệp; việc chi trả giá đền bù đất nông nghiệp quá thấp trong khi giá đất thị trường ngày càng cao... Các nội dung đại biểu phản ảnh đã được lãnh đạo các Sở, ngành liên quan trao đổi, tiếp thu.

