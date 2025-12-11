Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Theo đó, tuyến cao tốc sẽ kết nối Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đồng thời liên thông với đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các địa phương liên quan, góp phần thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển theo Nghị quyết của Đảng.

Đoạn đường có cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua

Quốc hội thống nhất đầu tư khoảng 60km tuyến cao tốc thuộc địa phận tỉnh Nghệ An bằng hình thức đầu tư công, được chia thành 10 dự án thành phần.

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả; khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khai thác, vận hành, tuyến cao tốc sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 23.940,34 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, gồm tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Tiến độ thực hiện dự kiến gồm giai đoạn chuẩn bị đầu tư trong năm 2025, triển khai xây dựng từ năm 2026 và hoàn thành, đưa công trình vào vận hành, khai thác trong năm 2029.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn