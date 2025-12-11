Người phụ nữ bị bạn trai doanh nhân “ảo” đ.e d.ọa, ép chuyển 4 tỷ đồng

Chị N.T.T. đã nhận thức vụ việc, chặn tài khoản của đối tượng

Ngày 11-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Cẩm Xuyên phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa kịp thời ngăn chặn thành công vụ việc đối tượng dùng thủ đoạn kết bạn, tán tỉnh và tạo mối quan hệ tình cảm "ảo" trên mạng xã hội, nhằm đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, chị N.T.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đồng ý kết bạn Facebook với tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”. Sau thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm với chị T., tạo dựng lòng tin rồi gợi ý, dụ dỗ đầu tư vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Đối tượng đe dọa đăng tải hình ảnh, video riêng tư "nhạy cảm" của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, chị T. vẫn tuyệt đối tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”, cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống ở Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo, điện thoại dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an xã Cẩm Xuyên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài; khẳng định “sàn giao dịch CME GROUP” - sàn giao dịch siêu lợi nhuận mà chị T. đã chuyển tiền - là giả mạo.

Sau khi được lực lượng công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch ảo và chặn các tài khoản lừa đảo của đối tượng.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn